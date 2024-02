Només un trist fil d'aigua dona vida al salt de la Caula, una cascada de trenta metres situada en el nucli de les Escaules, dins del terme municipal de Boadella. Aquest és un dels indrets més emblemàtics de l'Alt Empordà i serveix, també, per a determinar l'abast de diversos fenòmens meteorològics quan es produeixen. Així, la Caula acaba sent un referent visual quan les temperatures baixen i hi ha glaçades, o quan els aiguats omplen a vessar el torrent que provoca una espectacular caiguda de trenta metres d'altura. Aquest espai està situat en un terreny de travertins, amb coves que en el seu moment van permetre descobrir restes prehistòriques i que, al segle passat, va encisar artistes com Marcel Duchamp o Man Ray. El salt ha arribat a tenir un festival propi, La Muga Caula, i sempre ha estat lloc de trobada d'empordanesos i gent vinguda de fora. Ara, els estralls de la sequera també es fan sentir en aquest punt de la geografia comarcal, just a tocar el riu la Muga.