En aquest vídeo de l'usuari d'X (anticTwitter) Alejandro Abad (@Meteo_Roses), es pot comprovar l'estat de sequera «greu» que pateixen els Aiguamolls de l'Empordà. «On abans hi havia aigua, ara hi ha terra. Els camps rostits, com si estiguéssim a l’estiu…», alertava Abad. «Per la meva part desitjo que durant 2024 es resolgui aquest tema», afegia. Les imatges corresponen a finals de 2023.