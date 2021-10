La rebaixa de les restriccions preventives contra la pandèmia han permès, aquest dijous, el retorn del mercat de la roba i els complements al centre de Figueres. Després de mesos en el recinte Firal, marxants i clients s'han retrobat en el passeig Nou, el carrer Mestre Falla, el llit de la riera Galligans i la resta d'emplaçaments que eren habituals abans de la crisi sanitària. El retorn, però, no ha comptat amb el temps com a aliat, ja que el canvi de temperatura s'ha fet notar des de primera hora del matí. "Encara que no ho sembli, ens va bé, perquè així els clients s'han d'abrigar i ens compren jerseis i jaquetes", explicava expressivament en Joan des d'una de les parades. Per a Eloisa Martínez i Fina Tonel, veïnes del Juncària Parc Bosc, "avui hem fet festa major perquè ho trobàvem a faltar".

Aquest retorn també ha tingut una repercussió directa en l'ambient comercial en els carrers pròxims al mercat, especialment el carrer Pep Ventura, encara que no ha pogut exercir de rebedor per a vianants en condicions normals perquè està en obres. Alguns marxants han trobat a faltar "la facilitat d'aparcament que tenien els clients al recinte Firal" i d'altres esperen "que aquesta tornada a la normalitat ens sigui molt profitosa de cara a la campanya de Nadal".