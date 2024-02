El sofà és el gran protagonista de les nostres cases, on més fem vida i probablement el que més trobem a faltar en sortir als matins de la llar. Amb tant ús, és fàcil que després del pas del temps tingui taques i no sàpigues com treure-les.

Qui no ha menjat mai mentre veu la televisió estirada al sofà, i amb tanta comoditat, s'ha tacat. Un got que es vessa, la taca de salsa que no vam veure...

A ningú li agrada veure el seu sofà deteriorat, i entenem que comprar-ne un de nou és una gran despesa econòmica. Però no et preocupis, et donarem la solució per a aquestes petites desgràcies que a tots ens passen.

Et portem el truc per deixar el teu sofà com a nou amb elements que segur que tens a casa.

En primer lloc, aspira el sofà per deixar-lo net de qualsevol element que ens pugui molestar. Després podrem netejar la tela.

Un cop aspirat, barreja en un bol dues cullerades de sabó de rentaplats, dues tasses d'aigua tèbia i dues tasses de vinagre. Remena-ho tot amb ajuda d'una cullera i xopa una tovallola petita.

Quan ja tinguis l'antídot antitaques preparat passa la tovallola per tot el sofà. Veuràs que les taques comencen a desaparèixer, però el resultat encara pot ser millorable.

El teu sofà semblarà nou

És el moment de fer servir l'estrella de l'equació, l'element de cuina que segur que us sorprendrà: una tapa d'olla de cuina. Embolica la tapa amb un drap sec i lliga-ho amb una goma.

Ara utilitza la teva tapa-baieta per acabar de retirar el producte del sofà i pentinar la tela, i voilà!, el teu sofà haurà quedat com nou. Adeu a les taques!