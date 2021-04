Escapades a pobles de l'Alt Empordà amb caràcter vinícola

La DO Empordà és una denominació d'origen vinícola que abasta majoritàriament terrenys de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. Us proposem passejar per quatre pobles de l'Alt Empordà amb aquest caràcter vínicola, amb una oferta enoturística que us farà gaudir de les aromes del territori i de l'amabilitat de la seva gent.



El patrimoni de Capmany llueix a la falda de l'Albera

Capmany és el poble vitivinícola per excel·lència de la DO Empordà, no només per ser el municipi que acull més cellers adscrits al seu Consell Regulador, sinó també perquè en ell va néixer la primera cooperativa agrícola de l'Alt Empordà, batejada amb el nom del Parral, fundada el 29 de març de 1916.

El paisatge de Mollet de Peralada convida a aturar-s'hi

Mollet de Peralada ha estat un dels vagons històrics d'aquest llarg tren empordanès que és la viticultura de la DO Empordà. Avui, els cellers La Vinyeta i Roig Parals són la punta de llança de la producció local que durant anys també va comptar amb Comercial Vinícola del Nordest i la Cooperativa Agrícola fundada el 1954, a partir de la qual es va aixecar el 1961 l'edifici que ha arribat fins als nostres dies.

Espolla, el paradís per perdre's al cor de l'Albera

MOLLET DE PERALADA (SANTI COLL)

Les vinyes són un element clau en la configuració del paisatge d'Espolla i, el vi, un producte notori de la seva gastronomia. Com a agrícola, el poble sempre ha basat la major part de la seva economia en la producció i venda del vi i l'oli.

Vívid, el festival de l'enoturisme a l'Empordà, torna amb força

Del 2 d'abril a l'1 maig, se celebra el festival Vívid, un mes sencer d'activitats enoturístiques a la Costa Brava. La iniciativa promocional, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la zona, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com el centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.