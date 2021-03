Vívid, el festival de l'enoturisme a l'Empordà, torna amb força

Del 2 d'abril a l'1 maig, tindrà lloc el festival Vívid, un mes sencer d'activitats enoturístiques a la Costa Brava. La iniciativa promocional, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la zona, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com el centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.

La majoria dels esdeveniments permeten aforaments que van de les quatre a les vint persones. Del programa d'activitats presencials, destaca la proposta «Esmorzars gastronòmics entre vinyes», que tindrà lloc a una vintena de cellers de la Ruta del Vi DO Empordà amb la participació dels xefs del col·lectiu gastronòmic de la Cuina de l'Empordanet. Els quatre dissabtes del mes d'abril i l'1 de maig, enòlegs i restauradors uniran la seva creativitat per proposar una experiència enogastronòmica única que s'iniciarà amb una visita al celler i que finalitzarà amb un tast de vins i un esmorzar entre vinyes. Es tracta d'esmorzars de forquilla amb diverses tapes elaborades principalment amb productes de proximitat.

La programació presencial ofereix un gran nombre d'activitats d'enoturisme actiu per conèixer el territori i els vins de l'Empordà.

Una altra de les novetats d'aquesta edició del Vívid són les «estades bombolla», amb un paquet combinat d'allotjament, àpats i activitats del festival per a unitats de convivència o grups bombolla.

El Vívid també acull en aquesta edició tastos inèdits com els que ofereixen Vinyes d'Olivardots, Empordàlia i Peralada. Les entrades es posen a la venda al web vivid.costabrava.org.

