El patrimoni de Capmany llueix a la falda de l'Albera

La plaça del Fort de Capmany és un dels espais medievals més singulars de l'Alt Empordà. Presidida per l'església parroquial romànica dedicada a Santa Àgata, és també la seu de l'Ajuntament i punt neuràlgic de la població, juntament amb la veïna plaça Major. Aquests darrers anys, el consistori ha treballat de valent per a fer més amable la mobilitat i l'estètica dels carrers que envolten aquest nucli antic fins a arribar a la popular capella de Sant Sebastià, on hi ha l'anomenat Cafè dels Murris, lloc de trobada tradicional de la gent que hi anava a perdre el sol o la fresca. A la plaça Major, el pedrís és encara un testimoni viu d'aquest espai de convivència social.

Capmany és el poble vitivinícola per excel·lència de la DO Empordà, no només per ser el municipi que acull més cellers adscrits al seu Consell Regulador, sinó també perquè en ell va néixer la primera cooperativa agrícola de l'Alt Empordà, batejada amb el nom del Parral, fundada el 29 de març de 1916.

Avui l'edifici és la punta de llança d'un projecte llargament treballat per l'Ajuntament, que n'és el seu propietari des de la dissolució del sindicat local. Hi ha una agrobotiga que ofereix tota la gamma de vins i productes autòctons del poble, entre els quals no falten els preuats naps de Capmany, un element gastronòmic considerat de primera divisió.

Les naus de la cooperativa són avui un espai polivalent que serveix per a fer-hi activitats de tota mena. En una d'elles, ben aviat s'obrirà un centre d'interpretació de la vinya i el vi, un espai singular que reforçarà l'atractiu enoturístic de Capmany.





Les vinyes són presents a tot el municipi. JOSEP RIBAS

El poble gaudeix d'una bona oferta d'allotjament rural i establiments de cuina que complementen a la perfecció el seu paper de rebedor del paisatge de l'Albera. Des de Capmany es poden fer gran varietat de sortides a peu i en bicicleta per un entorn carregat de monuments megalítics. Dòlmens i menhirs permeten descobrir un passat ric en històries i llegendes, com la que envolta la Pedra del Sacrifici.

Entre vinyers, olivars, parets de pedra seca i boscos de suros, Capmany ho té tot per a permetre descobrir una natura rica en elements destacats i molts camins i corriols per anar i tornar del poble. Aquestes possibilitats encara són més importants si tenim en compte el bon veïnatge amb els pobles del voltant, tots els quals estan agrupats sota el segell dels Aspres, un dels racons més emblemàtics d'aquesta part de l'Albera.





El dolmen del Mirgoler, un dels monuments megalítics del poble. JOSEP RIBAS

El visitant també podrà apreciar algunes característiques especials de Capmany que destaquen pel seu passat històric, com serien les torres que custodiaven el recinte fortificat de l'esmentada plaça del Fort o les fonts públiques d'aigua, la de Dalt i la de Baix, recentment restaurades, que donen fe de la importància que tenien anys enrere per als seus habitants.

Entre Capmany, la Jonquera, Cantallops i Sant Climent Sescebes també hi ha diverses zones humides amb estanys, considerades d'alt valor ecològic i ambiental.

Per saber-ne més

Ajuntament de Capmany

www.capmany.cat