El paisatge de Mollet de Peralada convida a aturar-s'hi

Les restes neolítiques trobades anys enrere a la zona de les Garrigues ens demostren que el terme que avui coneixem com a Mollet de Peralada ha estat habitat des de fa milers d'anys. Es tracta d'un poble petit, de poc més de sis quilòmetres quadrats de superfície, envoltat de vinyes i olivets que marquen el pas de l'any amb la maduració de les seves fulles i fruits. Mollet ha estat un dels vagons històrics d'aquest llarg tren empordanès que és la viticultura de la DO Empordà. Avui, els cellers La Vinyeta i Roig Parals són la punta de llança de la producció local que durant anys també va comptar amb Comercial Vinícola del Nordest i la Cooperativa Agrícola fundada el 1954, a partir de la qual es va aixecar el 1961 l'edifici que ha arribat fins als nostres dies.

La construcció més destacada de Mollet és l'església de Sant Cebrià, els orígens de la qual els podem trobar pels voltants del segle XII. El seu campanar serveix de far identificador del poble, com un senyal d'arribada a una de les portes d'accés cap a la serralada de l'Albera. En el veïnat de les Costes, annexat a Mollet el 1846, encara hi ha les restes de l'antic temps de Sant Joan Degollaci, del segle XVII. Mollet, amb una bona oferta gastronòmica, és terra de bona gent i cruïlla de camins, ideal per a sortides a peu o amb bicicleta. Aviat la fibra òptica arribarà al poble on va néixer el gran pedagog Cassià Costal.

Per saber-ne més

Ajuntament de Mollet de Peralada

www.molletperalada.cat