La intel·ligència artificial (IA) no para d’avançar. La companyia nord-americana <strong>OpenAI</strong> va anunciar aquest dimarts l’esperat llançament de GPT-4, l’última generació d’un model de llenguatge molt més potent i que «supera <strong>ChatGPT</strong>–el seu popular xatbot– en les seves capacitats de raonament avançades», i així s’acosta cada vegada més a simular una conversa humana.

En un comunicat a la seva web, l’empresa d’investigació va explicar que GPT-4 és més fiable, creatiu i capaç de manejar instruccions molt més matisades». A més, el nou model podrà generar contingut nou tant amb text com amb imatges. De moment, aquesta funció només estarà disponible per als subscriptors de pagament de la plataforma.

La popularització de la IA apunta a la transformació de multitud de professions. I és que eines com les impulsades per OpenAI permeten als usuaris automatitzar tota mena de tasques, una possibilitat que ja està afectant escoles i universitats. ChatGPT, per exemple, és capaç de respondre a tota mena de preguntes, resumir textos complexos, escriure novel·les imitant estils literaris concrets, compondre poemes, fer bromes i fins i tot programar codi informàtic. Tot això gairebé a temps real. D’altres, com <strong>Dall-E</strong> i <strong>Midjourney</strong>, permeten crear imatges mai abans vistes a partir d’una simple descripció, canviant la concepció del que entenem per art.

Més precís, però continua fallant

No obstant, el funcionament d’aquestes eines dista de ser perfecte. ChatGPT utilitza GPT-3, un model molt avançat però que tot i així incorre en errors. En les últimes setmanes, experts en IA han detectat que aquest robot pot respondre als usuaris amb informacions incorrectes o falses presentant-les com a certes i replicar biaixos. Aquestes respostes imprecises es coneixen com a «al·lucinacions».

GPT-4 és més precís que el seu predecessor. Així, obtindria una puntuació un 40% superior en determinades proves de veracitat i tindria un 82% menys de probabilitats de respondre a sol·licituds de continguts no permesos, segons OpenAI. Sam Altman, director executiu de la companyia de moda en el sector, ha assegurat que aquest últim model és «més capaç», però que «continua tenint fallades». Una advertència a desconfiar del producte que han llançat al mercat.

Personalmente, creo que eso dice más de los exámenes que de GPT-4. Es la prueba de que no demuestran comprensión lectora ni asimilación de conceptos, dos aspectos del aprendizaje para los que ningún modelo de lenguaje está capacitado. https://t.co/4kgwmiqyDb — Marta Peirano (@minipetite) 15 de marzo de 2023

Batalla empresarial

La IA està cridada a ser la <strong>tecnologia </strong>de la pròxima dècada i alterar el funcionament d’internet. Aquesta promesa és la que ha fet que grans companyies del sector competeixn per liderar un emergent negoci que ja mou milers de milions de dòlars arreu del món. Microsoft té gairebé la meitat d’OpenAI després que al gener invertís 10.000 milions de dòlars en aquesta ‘start-up’.

A principis d’any, el gegant tecnològic va anunciar que integraria en el seu cercador <strong>Bing</strong>una funció de xatbot conversacional similar a ChatGPT, cosa que podria transformar la forma en què busquem informació a la xarxa. Ara, GPT-4 servirà per millorar encara més el funcionament de Bing. Microsoft també ha iniciat aquesta integració de la IA en altres productes com Word, Excel, el navegador Edge i els seus serveis al núvol Azure.

Good news, we've increased our turn limits to 15/150. Also confirming that the next-gen model Bing uses in Prometheus is indeed OpenAI's GPT-4 which they just announced today. Congrats to the @OpenAI team. https://t.co/WTVlVCVOyw pic.twitter.com/VA4Z1SDiEG — Jordi Ribas (@JordiRib1) 14 de marzo de 2023

Fa anys que Google és una potència en el desenvolupament de la IA –va inventar part essencial del model GPT el 2018–, no obstant fins ara havia optat per guardar les seves innovacions amb pany i clau per temor que els seus efectes negatius perjudiquessin la seva reputació. Microsoft ha optat per l’altra via, que li ha permès controlar el relat i posicionar-se com a líder en el mercat. Aquest gest estratègic ha forçat Google a reaccionar. Al gener va anunciar el llançament de <strong>Bard, </strong>el seu propi generador de text. Just ahir, la multinacional propietat d’Alphabet va anunciar el llançament de noves funcions de la IA per a Gmail, Docs i altres serveis, i també permetrà als desenvolupadors utilitzar el seu model de llenguatge.