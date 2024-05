Els Mossos alerten del frau del 'fals lloguer': si fas això, poden demanar un préstec al teu nom

El mercat immobiliari travessa un moment crític: els preus dels pisos, cada vegada més alts tant per llogar com per vendre, obliguen les administracions públiques a prendre mesures, com posar límits al lloguer a 271 poblacions catalanes. Trobar pis pot arribar a ser una autèntica desesperació i ja han sorgit estafes disposades a aprofitar-se'n.

Recentment, s'ha popularitzat l'"estafa del lloguer fals", un frau amb la qual els lladres busquen obtenir dades personals de forma fraudulenta. Per això, publiquen anuncis falsos als portals immobiliaris. Després de captar una persona interessada, demanen documents personals, com el DNI o les nòmines.

La necessitat de trobar com més aviat millor un habitatge pot portar les possibles víctimes a donar aquesta documentació massa ràpid.

Objectiu de l'estafa

Un cop aconsegueixen la informació, els lladres desapareixen i eliminen tota forma de contacte amb la víctima. Les dades personals robades serveixen als lladres per demanar crèdits o finançament als bancs sense el coneixement —ni el consentiment— de la víctima.

Mossos d'Esquadra, a través del seu compte d'X (abans Twitter), adverteix que "els estafadors et demanaran documentació que poden fer servir per demanar un préstec al teu nom" i que convé assegurar-se que un lloguer "és fiable".

A més, la policia catalana ofereix una sèrie de consells per evitar ser víctima d'aquest frau, com ara revisar l'oferta amb atenció i comprovar si el venedor té un perfil verificat per l'aplicació de venda.

Cerca inversa

També podeu utilitzar la cerca d'imatge inversa que ofereix Google per veure si les fotos són reals o si s'han tret d'internet. A més, cal desconfiar si no es permet visitar l'immoble i extremar les precaucions i ampliar les comprovacions en cas que no es pugui. Els Mossos recomanen que, si finalment s'és víctima d'una estafa d'aquest tipus, s'acudeixi ràpidament a denunciar una comissaria.

També hi ha altres estafes, segons alerta la Policia Nacional al seu compte de X, en què els estafadors demanen un avançament per reservar el pis, aprofitant-se de l'alta demanda per llogar o comprar i la poca oferta d'habitatges.

La Policia Nacional recorda que "ningú dona duros a quatre pessetes". En altres paraules, ningú regala res. Per tant, recomana desconfiar de "gangues amb preus molt per sota" del que és habitual.

Contactar amb el banc

En cas que hi hagi sospita d'haver caigut a l'estafa, a banda de denunciar, es recomana contactar amb el banc per preguntar si s'ha demanat algun préstec o crèdit en nom nostre. Si és el cas, cal contactar immediatament amb la policia i el banc, perquè tots dos tinguin coneixement de la situació.