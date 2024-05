Alerta per una nova estafa massiva: roben diners amb el mètode del "cas judicial" de la Policia Nacional

Els ciberdelinqüents han trobat un filó a les estafes vinculades als estaments de l'Estat. Des de fa setmanes, circulen diverses estafes que suplanten Correus i Hisenda per tal de robar-te els teus diners. El primer fa referència a un paquet que no s'ha pogut entregar, però l'ham del segon engany encara és més temptador, ja que assegura que l'Agència Tributària et vol reemborsar una generosa quantitat de diners, coincidint amb la declaració de la renda. Els malfactors no s'arronsen i fins i tot es fan passar per les forces i els cossos de seguretat. La nova estafa està relacionada amb la Policia Nacional, que ja ha advertit la ciutadania del perill que comporta caure-hi.

El cas de 'pishing' relacionat amb la policia no va amb mitges tintes. Els delinqüents envien de forma massiva un correu electrònic amb un assumpte que espanta: "Cas judicial número", diu el text, amb un nombre de cinc xifres aleatori perquè és fals, cosa que provoca que la víctima potencial cliqui ràpidament per esbrinar de què es tracta.

El cos del mail encara atemoreix més. "La Policia Nacional li ha ordenat amb efecte immediat que respongui a la citació adjunta en el termini de 72 hores", diu. El text (escrit en castellà) conté faltes d'ortografia com a "respona" en lloc de "responda", cosa que ja fa pensar que es tracta d'un engany. Tot i això, si la víctima, nerviosa per aquest correu, el llegeix de pressa, pot no adonar-se'n. A més, el text el signa un presumpte cap del cos.

Estafes massives i periòdiques

Aquesta estafa és molt similar a la que va circular fa un mes. També suplantant la Policia Nacional, els ciberdelinqüents van fer una campanya massiva amb l'assumpte "Informe policial emès". En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van alertar a les xarxes socials d'aquests missatges, que feien al·lusió a una altra suposada "advertència de citació" en què s'instava el destinatari d'aquest correu a comparèixer, "com a testimoni", a una audiència que se celebra en un dia determinat.

Respecte a l'estafa actual, la Policia Nacional ha advertit a les seves xarxes socials que "els ciberdelinqüents pretenen distribuir un 'malware'". És a dir, l'usuari disposa d'un enllaç que suposadament conté la descàrrega de la citació, encara que en realitat conté un fitxer amb contingut maliciós que té una finalitat: obtenir les teves dades bancàries i personals i, així, robar-te els teus diners. I tot això sense que te n'adonis fins que ho vegis reflectit al teu compte bancari.