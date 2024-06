Les demandes continuen encallant la construcció de l'escola Carme Guasch de Figueres

La construcció de l’escola Carme Guasch de Figueres, en barracons des de fa 16 anys en barracons, continua patint entrebancs. L’alcalde, Jordi Masquef, va explicar que «hi ha interposat un altre contenciós» amb relació al planejament aprovat que està en estudi i que podria afectar l’opció de construir el centre a la zona on està actualment. Per això, des del govern s’estudia la possibilitat de construir-la en una altra part de la ciutat, «al lloc on sigui viable al més ràpidament possible», va dir l’alcalde.

Al plenari del mes de maig es va aprovar un punt en relació amb una anterior demanda que, en aquest cas, podria no impedir tirar endavant el projecte. Ara bé, a preguntes del regidor Pere Casellas (PSC), sobre el posionament del govern, l’alcalde va explicar que «s’han salvat tots els esculls legals per l’encàrrec del projecte i posterior construcció de l’escola». Però va afegir que «saben vostès que hi ha interposat un altre contenciós administratiu, la part actora és la mateixa sembla, no sé si completament» i amb relació a l’aprovació del planejament. Per tant, «ara es vol l’escola al lloc on sigui viable al més aviat millor». Per això en el seu moment es van estudiar altres opcions, va explicar. La demanda l’està estudiant l’advocat, va explicar. I el Govern, tenint en compte que al POUM es van preveure determinades zones per a equipament escolars s’està «sondejant» aquesta possibilitat.

La regidora d’ERC, Agnès Lladó, va plantejar si es disposava dels diners per tirar endavant el projecte i si es disposa dels terrenys amb els metres necessaris per tirar endavant la construcció del centre.

Segons va explicar l’equip de govern, podria haver-hi l’opció d’un equipament escolar a la zona del Turó Baix i «és on els mapes des del punt de vista educatiu ens diu que hi ha llacuna i que seria escaient que n'hi hagués construcció del nou centre s’ubiqués aquí». Encara no es disposa del terreny, però. «Estem treballant perquè hi sigui, el pla B, com a alternativa al pla A, i esperem que doni els seus fruits», va manifestar l’alcalde.

Amb relació al finançament, l’alcalde va deixar clar que «si ara es volgués fer el projecte es podria fer perfectament perquè hi ha els diners suficients al pressupost municipal».

L’Ajuntament de Figueres va aprovar l’octubre del 2020 la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per tal de poder assignar una ubicació definitiva a l’equipament escolar CEIP Carme Guasch. Al mateix espai que ocupa actualment, a més d’un terreny adjacent a el vessant sud que fins ara no era urbanitzable, sinó de zona verda. Havia de tenir una superfície de 9.142 metres quadrats que ara es rebaixaria a uns sis mil.

Però es van interposar dos contenciosos sobre la modificació del planejament que van suposar un entrebanc. L’escola Carme Guasch se situa en una zona amb una gran concentració d’equipaments escolars. Un dels primers emplaçaments que es va plantejar per a construir-se va ser l’antiga presó, però el projecte es va descartar per apostar per l’actual ubicació.