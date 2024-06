L'Ajuntament de Figueres podria haver localitzat la fossa on es troba la noia de Portbou

L'Ajuntament de Figueres, amb l'alcalde Jordi Masquef al capdavant, podria haver localitzat la fossa on resposa el cos d'Evi Reuter, la noia de Portbou. Segons va avançar la periodista Tura Soler al diari El Punt Avui, el consistori hauria acotat l'espai del cementiri municipal de Portbou on hi ha la fossa comuna en la qual els operaris, l'any 2001, van dipositar el cadàver de la jove, que en aquell moment era un cos sense identificar.

L'estudi s'ha dut a terme, segons informa el rotatiu, mitjançant la informació proporcionada pels responsables del cementiri, que recordaven l’operació de buidatge del nínxol on es trobava el cos. També s'ha fet ús de l'anàlisi de mapes aeris de l'època, on es pot distingir el quadrat que formava la fossa abans de ser tancada. Així, s'ha pogut delimitar la zona on es troba el cos d'Evi Rauter: un espai d'aproximadament 25 metres quadrats, situat a l'àrea enjardinada de l'esplanada davant de la fila de nínxols on havia estat enterrada la jove quan encara no estava identificada. Segons la informació recopilada, el cos, embalsamat i embolicat amb una bossa de plàstic blanc, es troba a una profunditat aproximada d’un metre.

Petició de la germana

L'Ajuntament de Figueres va iniciar aquesta investigació a partir de la petició de Cristina Rauter, la germana de l'Evi, a alcaldia reclamant la recuperació del cos per poder-lo traslladar al seu poble, Lana. Cristina Rauter primer va demanar l'exhumació al jutjat d'instrucció número 1, el que va intruir la causa, però aquest es va desentendre argumentant que el jutjat no és competent per fer exhumar un cos que està dipositat en un recinte municipal. Segons El Punt Avui, el jutge David Fernández Torregrosa va explicar que actualment no hi ha cap diligència oberta en relació amb el cas. Així i tot, el jutge no posa cap impediment perquè es recuperi el cos i es lliuri a la família.