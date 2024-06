Roses restringeix l'accés de vehicles al Parc Natural del Cap de Creus a partir del 22 de juny

Roses avança aquesta temporada el període de limitació d’accés a vehicles de quatre rodes o superiors al Parc Natural del Cap de Creus, que tindrà lloc des del proper 22 de juny fins a l’11 de setembre, abans començava el 15 de juliol i acabava el 31 d'agost. L’objectiu de la limitació és evitar saturacions, un impacte nociu sobre el medi natural i possibles riscos en casos d’emergències que requereixin activar protocols de protecció civil.

En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Roses, Lluís Espada, assegura que "aquests canvis són fruit del seguiment i avaluació de les mesures realitzats durant la temporada 2023 i de les necessitats detectades. Aconseguim, a més, protegir el parc també durant dues dates de gran afluència de públic, com són Sant Joan i l’11 de setembre".

L’horari de limitació del pas també respon a les franges en què es concentren una major concurrència i intensitat circulatòria, i serà de 10 a 17 hores, tots els dies de la setmana. Pel que fa a l’estacionament de vehicles, aquest estarà prohibit a totes les cales del Parc Natural entre les 00 i les 06 hores, tots els dies de la setmana.

Quasi 700 vehicles a l'agost

Les cales rosinques situades al Parc Natural de Cap de Creus reben una forta pressió durant l'època estival, no compatible ni amb els objectius de conservació de l'espai natural, ni amb la seguretat dels usuaris. Les dades recollides els anys previs evidencien -amb una mitjana de 300 vehicles diaris retornats des del punt d’accés durant el mes de juliol i prop de 700 a l’agost-, la necessitat de la regulació.

El punt de control i barrera d’accés mantindrà la ubicació de l’any passat, al paratge de la Torre d’en Sastre. Es permet així una millor mobilitat de retorn cap a Roses quan la barrera està tancada, ja que el gir de tornada és més fàcilment maniobrable des d’aquest punt que des de l’anterior, situat al mirador de Falconera.

El punt estarà gestionat per informadors, un del Parc Natural del Cap de Creus i dos contractats per l’Ajuntament. A més, el Parc disposarà de dos binomis de Guardes Rurals, encarregats de recórrer el parc vetllant pel correcte compliment de les normes i d’oferir la informació que els usuaris puguin precisar.

Vehicles autoritzats

La limitació d’horari es fixa per a vehicles a partir de 4 rodes, podent circular al llarg de tot el dia motocicletes, ciclomotors, bicicletes... així com usuaris autoritzats (propietaris, familiars i visites a propietaris; empreses de serveis a les activitats i a propietaris; ramaders; treballadors de les activitats que operen dins el parc; clients amb reserva...), que no tindran limitació d’accés amb cap tipologia de vehicle. Per acreditar aquestes autoritzacions, el consistori ofereix models de declaració responsable.