El jutjat penal número 1 de Figueres ha condemnat al veí de Cadaqués a qui la campiona d’Espanya de natació, medallista europea de waterpolo, model i coordinadora de Catalunya de la la Fundació Cousteau Iria Esteller, va denunciar l’abril de de 2023 per un episodi violent al domicili on residien, en aquell moment com a parella. El jutjat condemna l’exparella a nou mesos i un dia de presó i a una indemnització de 400 euros per les lesions. També s’estableix que no es podrà aproximar a menys de cent metres de la víctima. La defensa sol·licitava l’absolució.

Segons la sentència amb data 20 de desembre de 2023 queda acreditat que l’acusat va maltractar a la víctima físicament. Segons s’exposa, amb la intenció d’agredir la víctima, «la seva parella en el moment dels fets, la va agafar pel braç, la va empènyer contra la paret colpejant-la fortament al cap i l’esquena, li va llançar un caixa que ella va poder esquivar i li va propinar una cop de peu». Això va passar després d’una discussió i quan ella es trobava a la casa. La víctima va trucar a un familiar després de la discussió i va ser aquest qui va donar avís a la Policia Local que es va personar al domicili on van tenir lloc els fets. Els agents la van acompanyar al CAP on es va emetre un informe mèdic que «descriu lesions, eritema avantbraços, marca de la sabata al vestit a nivell de l’esquena». L’acusat va negar en tot moment els fets i va al·legar que havia estat una discussió verbal. El jutjat conclou que la jove va mantenir en tot moment i sense contradicions la seva versió de com van tenir lloc els fets. Lesions També té en compte que les lesions van ser causades poc abans que els agents la traslladessin al CAP. Les declaracions dels agents que van parlar amb la víctima al lloc dels fets són un altre dels indicis per donar credibilitat a la víctima. L’acusat en canvi dona versions que els agents contradiuen. Per tant consideren acreditat que que va agredir-la causant les lesions descrites a l’informe. El jutjat considera al veí de Cadaqués responsable d’un delicte de maltracte en l’àmbit de la violència sobre la dona. S’imposa una pena de presó de nou mesos i un dia; la pena de privació del dret i tinença d’armes durant un any i sis mesos; la indemnització de 400 euros per les lesions; i a pagar les costes judicials. No es podrà apropar a la víctima a menys de cent metres. La jove Iria Esteller assenyala que després «passar-ho malament, pels fets, per les crítiques i perquè s’ha posat en dubte la meva versió, estic satisfeta que ha sortit la veritat» i remarca que «val la pena lluitar per denunciar els fets».