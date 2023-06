Tres persones han quedat ferides, una de gravetat, en un xoc múltiple a l'N-II a Llers , segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 12.42 hores d'aquest dissabte al quilòmetre 759 de l'N-II, a la circumval·lació de Figueres. Per causes que es desconeixen, s'ha produït una col·lisió frontal amb tres vehicles implicats. Set dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al lloc del sinistre i han hagut d'excarcerar tres ocupants dels vehicles. Segons les primeres informacions, hi hauria un ferit greu i dos ferits menys greus, evacuats pel SEM a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'N-II es troba tallada i hi ha quatre quilòmetres de congestió a la zona.