La UdG defensa la seva actuació amb el cas de tocaments a Infermeria i recorda que la denúncia l'obliga a inhibir-se'n

La Universitat de Girona (UdG) ha defensat aquest dimecres la seva actuació amb el suposat cas de tocaments d'un professor a un alumne d'Infermeria i recorda que hi ha una denúncia policial en curs que l'obliga a inhibir-se'n. Així ho detalla un comunicat publicat aquest dimecres arran de la denúncia pública que han fet els col·lectius Metzines i Organització Juvenil Socialista (OJS). El centre assegura que no pot interposar mesures administratives perquè hi ha una denúncia als Mossos d'Esquadra i cal esperar a la seva resolució, tot i que admet que segueix el cas de prop i té els mecanismes adequats preparats per aplicar-los. A més, la UdG assegura que han donat suport i acompanyament a la víctima i reitera que estan a la seva disposició.

Aquest dimecres el col·lectiu Metzines i l'Organització Juvenil Socialista (OJS) han denunciat un suposat cas de tocaments d'un professor a un alumne en la Facultat d'Infermeria que hauria tingut lloc al juny de l'any passat. Ara, la universitat defensa les accions que s'han emprès en aquest cas i reitera el "ferm compromís" en establir mesures d'informació, prevenció i actuació per situacions de violència o assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat.

Respectar la presumpció d'innocència

En el comunicat enviat als mitjans, la universitat afirma que cal respectar sempre el principi de presumpció d'innocència i demanen una absoluta i rigorosa confidencialitat en aquest cas. Malgrat tot, el centre assegura que des del primer moment van oferir acompanyament i suport a la persona afectada. A més, afegeixen que estan a disposició de totes les víctimes i d'aquesta en particular en qualsevol moment.

Malgrat tot, responen a la denúncia pública que no poden interposar les mesures administratives que es demanen perquè hi ha una denúncia policial en curs. Això obliga a la UdG a "inhibir-se" fins que no hi hagi una resolució policial. La UdG afirma que s'ha de cenyir "al marc legal establert" i per això no es poden emprendre les accions per "preservar els drets" de totes les persones implicades.

De tota manera insisteixen en què fan un seguiment actiu del cas i també tenen els mecanismes adequats preparats per "aplicar-los quan sigui necessari".

Per últim, la UdG retreu que els col·lectius que han denunciat públicament el cas "no formen part del sistema de representació universitària". La universitat es basa en "els principis democràtics que regeixen la institució" i que preveu el reconeixement de les associacions legalment constituïdes i del Consell d'Estudiants.