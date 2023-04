La Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra ha incorporat una embarcació més a la seva flota, fruit d'una operació el mes de maig de 2022, que va permetre desarticular un grup criminal especialitzat en el tràfic de drogues i el blanqueig de capital. Ho ha explicat a l'ACN el director de la Policia, Pere Ferrer, que ha indicat que l'aparell té 7,4 metres d'eslora i s'ubicarà al port de Roses. S'usarà per incrementar la pressió sobre la zona nord de la Costa Brava, un àmbit que per la seva orografia esdevé especialment atractiu per a grups dedicats a aquestes activitats il·lícites. Tot plegat després que en els darrers anys aquests casos hagin deixat de ser excepcionals i localitzats i s'hagin anat repetint a diversos punts del litoral català.

Els Mossos d’Esquadra segueixen endavant amb el seu objectiu de consolidar el desplegament de la Policia Marítima, dotant la unitat dels recursos i les capacitats operatives necessàries per fer front a les activitats delictives que es produeixen en aquest àmbit. En aquest context, el cos ha incorporat a la seva flota de vehicles una embarcació que va ser comissada a Sant Feliu de Guíxols en un operatiu policial que va tenir lloc el mes de maig de 2022.

Segons el cap de la policia, Pere Ferrer, es tracta d’un aparell que suposarà “un estalvi molt important per a l’administració”, perquè la seva adquisició no ha tingut cap cost. “Vam demanar al jutge l’autorització pertinent per transformar-la en embarcació policial”, ha explicat Ferrer, que s’ha mostrat convençut que en el futur els Mossos sumaran més recursos materials fruit d’actuacions policials.

Alhora, ha recordat que amb la nova unitat, la Policia Marítima ja disposa de cinc embarcacions que estan de forma permanent a l’aigua. Tres d’aquests són patrulleres, les quals van suposar una inversió de 500.000 euros cada una, i es troben a l’Ametlla de Mar, per donar cobertura a la zona del delta de l’Ebre; a Mataró, per cobrir el litoral central; i a Palamós, per atendre la zona de la Costa Brava sud. A més, el cos té una planejadora llarga de tretze metres que està basada al Port Fòrum i que també va obtenir mitjançant un operatiu policial. A banda, els Mossos disposen de tres embarcacions neumàtiques per donar cobertura al servei de la Unitat Aquàtica.

Especial atenció al nord de la Costa Brava

La nova embarcació estarà al port de Roses i la voluntat dels Mossos és utilitzar-la per intensificar la vigilància a la zona nord del litoral gironí. “Cobrir la Costa Brava amb les necessitats de servei i l’orografia que té es feia complicat”, ha comentat Ferrer, que ha dit que amb el nou vehicle es podrà augmentar la pressió en l'àrea que va del golf de Roses fins el cap de Creus. Així mateix, ha considerat que el nou vehicle serà molt útil “perquè té poc calat" i permetrà als agents "apropar-se a primera línia de costa per atendre possibles requeriments".

L'entrada de droga pel mar, un fenomen que preocupa

El director de la Policia ha subratllat que el fenomen del tràfic de drogues és quelcom que preocupa els Mossos des de fa anys. “Quan vam proposar de desplegar la Policia Marítima un dels objectius que ens vam fixar va ser el de donar resposta a aquesta entrada de droga per la via marítima”, ha manifestat. En aquest sentit, ha indicat que en els darrers anys s’ha detectat un canvi de tendència, de forma que els casos han deixat d’estar concentrats a l’àrea del delta de l’Ebre. “N’hem anat tenint, no només al Delta també a d’altres punts del litoral català”, ha remarcat Ferrer, que ha dit que “són fets puntuals però que alhora són suficients com per dir que no són excepcionals”.

Ha detallat que tot i que en moltes ocasions els grups criminals desembarquen la droga als mateixos ports, és cert que utilitzen una sèrie de mitjans específics per fer entrar la mercaderia per via marítima. “La policia ha de poder donar-hi resposta amb recursos equivalents perquè sense ells difícilment podrem atendre les necessitats de seguretat ciutadana de Catalunya”, ha sentenciat.