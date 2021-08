El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha presidit aquest dissabte, 28 d'agost, l’avarada de la primera de les tres embarcacions de monocasc rígid que la Policia Marítima del cos de Mossos d’Esquadra incorpora aquest any. L’adquisició de les tres embarcacions ha significat una inversió d’1,5 milions d’euros i s’afegiran a les que ja estan patrullant per facilitar el desplegament operatiu de la Policia Marítima al llarg del litoral català. La Cap de Creus tindrà la seva base al port de Palamós i la resta d’embarcacions es destinaran als ports de Vilanova i la Geltrú i l’Ametlla de Mar.

El conseller d’Interior ha iniciat la seva intervenció agraint «l’immens esforç» de totes aquelles persones que han lluitat contra els incendis en «una campanya especialment dura», i ha demanat no abaixar la guàrdia.

Joan Ignasi Elena ha explicat que amb aquesta primera embarcació amb casc de la policia marítima, a la que s’hi sumaran dues més abans de final d’any, i les dues que ja estan funcionant, es culminarà el desplegament efectiu dels mossos al mar «perquè el cos de Mossos d’Esquadra és allà on passen coses i allà on els ciutadans ens necessiten, i al mar també ens necessitaran».

El titular d’Interior ha assegurat que «tenim uns bons equipaments, però sobretot tenim una gent formada excel·lentment a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb una enorme vocació de servei públic».

Elena ha afegit que «massa vegades sentim parlar del cos de Mossos d’Esquadra des de les disputes partidistes o des d’endogàmies estèrils, i mossos és servei al poble de Catalunya, a la seva seguretat integral, per això avui també estarem al mar. És servei als més vulnerables. És policia governativa al servei del poder democràtic, com totes les policies democràtiques, modernes i amb vocació de servei».

Embarcació amb equipament d’última tecnologia

El nou model, una embarcació de monocasc rígid amb un casc lleuger i resistent, té unes dimensions de 12,83 m d’eslora i 3,53 m de mànega, amb un pes de 7,8 tones. Disposa de cabina tancada per a sis tripulants, tot i que té capacitat per més passatgers. Té dos motors fora borda de gran potència que li permeten assolir una alta velocitat creuer i una ràpida resposta davant de qualsevol requeriment.

Les tres embarcacions incorporen equipament d’última tecnologia en navegació, connectivitat i capacitat de captació i transmissió d’imatges. Aquesta tecnologia es complementa amb la incorporació a cada embarcació d’un model de dron específic per operar en el medi aquàtic i d’un ROV o dron submarí, per facilitar les tasques d’inspecció en profunditat.

Les noves incorporacions s’afegiran a les dues embarcacions que han estat oferint servei els darrers mesos: la Neptú i la Thalassa. La primera fa 7 metres d’eslora i està motoritzada amb dos motors de 200cv i la segona és una patrullera semirígida cedida judicialment de 12 metres d’eslora i amb quatre motors de 300CV. Des del mes de maig han fet més de 600 hores de patrullatge marítim.

La Policia Marítima va iniciar el desplegament l’estiu del 2020 per donar resposta a les funcions policials en l’àmbit marítim com a policia integral a tot el territori català amb vocació d’assolir competències plenes en la investigació de delictes, en seguretat ciutadana i en l’ordre públic, així com de policia administrativa.

La incorporació de les noves embarcacions possibilita disposar dels mitjans necessaris per assumir totes les funcions de policia integral i ordinària en tot el territori de Catalunya, inclòs el mar territorial, així com donar suport en el medi marítim i aquàtic a qualsevol de les altres unitats del cos de Mossos d’Esquadra en les seves tasques.

Aquesta unitat, que depèn de la Comissaria General de Mobilitat té com a funcions, entre d’altres, la vigilància, patrullatge i control de les aigües marítimes per prevenir la comissió de delictes o infraccions, així com la protecció, auxili i informació als usuaris d’instal·lacions portuàries i a persones i embarcacions que ho necessitin.

També s’encarregaran de les denúncies de les infraccions administratives en l’àmbit de la reglamentació nàutica sobre les marines comercial, pesquera i esportiva, a més de la inspecció i control dels entorns naturals marítims i la persecució de les activitats que atemptin contra la normativa.

Els 32 efectius de la unitat han rebut una formació de 1.000 hores en el Curs d’Intervenció en el Medi Marítim, organitzat per l’ISPC.