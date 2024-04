Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes per robar bateries de cotxe a Figueres

Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Figueres van detenir el passat 20 d’abril, dos homes de 23 i 40 anys, com a presumptes autors de 9 robatoris en interiors de vehicles. A més, també es va detenir un tercer home, de 50 anys, com a presumpte autor d’un delicte de violació de domicili i furt.

Fa tres setmanes es va dur a terme una investigació oberta després que la policia detectés un increment de robatoris de bateries en vehicles aparcats al carrer. Durant la investigació es va esbrinar que un dels autors podria anar amb crosses, ja que en un dels robatoris del dia 17 d’abril, al costat del turisme, es van trobar unes crosses mig amagades. Durant la investigació els agents també van saber que el lladre podria vendre les bateries sostretes a una altra persona de Figueres.

El 20 d’abril, cap a les dues de la matinada, agents de paisà van detectar al carrer de la Closeta tres persones, una d’elles amb la cama enguixada i amb crosses. Els mossos van identificar-los i dos d’ells van manifestar que el jove de la cama enguixada els hi havia robat la bateria del cotxe. Per aquest motiu, van detenir-lo com a presumpte autor del robatori.

La investigació va continuar per esbrinar la destinació final de les bateries sostretes. Finalment, es va saber que el lladre portava les bateries a un domicili de la ciutat i es va detenir l’home que les comprava.

Davant les sospites que a dins de la casa hi podria haver més objectes robats, es va demanar una ordre d’entrada a la casa i els agents van precintar el pis. A primera hora del matí del mateix dia una patrulla, que feia comprovacions per tal que el lloc es mantingués precintat, va enxampar un home traient objectes de dins de la casa. Concretament, van veure que estava traginant diverses bateries de cotxe. Per aquest motiu, el van detenir com a presumpte autor d’un delicte de violació de domicili i furt.

En total es van recuperar 9 bateries, una de les quals ja havia estat retornada al seu legítim propietari al moment que es va detenir el primer jove. Els detinguts, que tenen antecedents, van passar el mateix dia 20 d’abril a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.