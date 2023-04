El Servei de Vigilància Duanera (SVA) ha interceptat un desembarcament d'unes 3 tones d'haixix des d'un veler als canals de Santa Margarida de Roses (Alt Empordà). Segons fonts properes al cas, la investigació va permetre destapar una xarxa de traficants que feia arribar la droga fins a una casa particular de Roses en veler. Un cop allà, la descarregaven i la carregaven en vehicles per distribuir-la. Els investigadors van dissenyar un operatiu per atrapar els delinqüents. La nit de dimecres a dijous, els van enxampar 'in fraganti' mentre descarregaven la droga de l'embarcació. Quan es van adonar de la presència dels agents, alguns dels traficants van saltar a l'aigua, d'on els van haver de rescatar. Fins al moment, hi ha sis detinguts.

Vigilància Duanera va seguir el rastre de la suposada xarxa de narcotràfic que descarregava droga a la Costa Brava utilitzant els canals de Santa Margarida. Segons ha pogut saber l'ACN, els traficants traslladaven haixix en veler fins a un habitatge particular de Roses amb l'objectiu de fer arribar la droga sense ser vistos. Un cop tenien els farcells a terra ferma, els carregaven en furgonetes per traslladar l'haixix fins a altres zones per distribuir-lo. Els investigadors van dissenyar un dispositiu que, la nit de dimecres a dijous, va permetre interceptar el descarregament 'in fraganti'. Quan es van adonar de la presència dels agents, alguns dels traficants van saltar a l'aigua i els van haver de rescatar per detenir-los. Vigilància Duanera ha interceptat uns 3.000 quilos d'haixix, un dels decomisos més grans dels darrers anys en desembarcaments al litoral gironí. Fins al moment, l'operatiu s'ha saldat amb sis detinguts, alguns dels quals atrapats en el mateix moment i altres sospitosos, ja identificats a través de la investigació, posteriorment. El dispositiu no està tancat i no es descarten més detencions.