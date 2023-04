El previst. L’exjugador del FC Barcelona Dani Alves ha presentat aquest dijous en el jutjat un nou escrit sol·licitant la seva llibertat i en el qual rebutja l’existència de risc de fuga, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, del mateix gruip editorial que el Setmanari de l'Alt Empordà. Les fonts consultades per aquest diari han assegurat que entre la nova documentació aportada per l’advocat del futbolista, Cristóbal Martell, hi ha un extens informe pericial sobre les imatges gravades per les càmeres de seguretat de la discoteca Sutton de Barcelona, on la matinada del 31 de desembre, es va produir la presumpta agressió sexual, així com els registres mercantils de les empreses que té l’astre brasiler al seu país i que, al seu entendre, no són com refereix l’acusació i detalls sobre la disminució dels seus ingressos des que va ingressar a la presó, el 20 de gener passat, a causa de la rescissió de contractes de patrocini.

Des que Alves va sol·licitar la setmana passada una nova declaració, que es va produir dilluns passat, es donava per fet que al cap de pocs dies presentaria una nova petició de llibertat. El jugador va reconèixer aquesta vegada que havia mantingut «sexe consentit» amb la joves denunciant, de 23 anys, que l’acusa de la presumpta agressió sexual en un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona la matinada del 31 de desembre, fins i tot que s’havia produït penetració vaginal. En el seu primer interrogatori, el mateix dia que va ingressar a la presó, no va oferir aquest detall i es va contradir fins i tot en tres ocasions. Primer va assegurar no conèixer la dona, després que aquesta va entrar de sobte al lavabo quan ell era dins i, després, que se li va abalançar i li va fer una fel·lació sense que ell oposés resistència.

Ara, partint d’aquesta declaració i en l’anàlisi detallada de les imatges gravades per les càmeres de seguretat de l’interior de la discoteca, l’advocat d’Alves demana la jutge que s’excarceri el futbolista davant el que considera inexistència de risc de fuga i per l’arrelament, que al seu parer, té el futbolista a la ciutat de Barcelona, on va desenvolupar durant anys la seva vida professional. En aquest sentit, fonts de l’entorn de l’esportista han assegurat a aquest diari que la seva exdona i encara representant ha matriculat els dos fills que mantenen en comú en una escola internacional catalana i, que per tant, la intenció és de traslladar-se tots des del Brasil a Catalunya. Les mateixes fonts van precisar que això ajudava, però que la decisió es va prendre fa temps perquè els nens volen cursar els seus estudis en una universitat ubicada a Barcelona. Aquest extrem no ha sigut inclòs l’escrit entregat aquest dijous al jutjat.

L’arrelament i el risc de fuga per la capacitat econòmica d’Alves són els elements que han de rebatre la defensa del futbolista. La jutge va acordar l’ingrés a presó del jugador no només per considerar que havien indicis «més que suficients» per ordenar-ho, sinó també i, sobretot, per l’existència d’aquests dos conceptes jurídics que són necessaris per empresonar de forma provisional una persona.

Per a la jutgessa, hi ha risc de fuga per part del jugador que li permetria sostreure’s a l’acció de la justícia espanyola, ja que vivia a Mèxic malgrat que el club de futbol Pumas ja l’ha acomiadat, i té nacionalitat brasilera, i aquest país no extradeix nacionals a l’estranger. Malgrat que la defensa va entregar l’escriptura d’una vivenda que té (i en què va viure) a Esplugues de Llobregat, la magistrada va estimar que no hi havia prou arrelament i que la capacitat econòmica que té el brasiler li pot permetre fugir. Aquests mateixos arguments van ser després corroborats per l’Audiència de Barcelona.