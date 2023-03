Els Mossos han atrapat a Tarragona el sospitós de matar un jove a ganivetades al centre de Figueres la matinada del 3 de desembre. La policia, que el tenia identificat, el va arrestar ahir per crear molèsties en un tren. El detingut, que no té feina ni arrelament, ha passat a disposició del jutjat d'instrucció 3 de Figueres, que n'ha decretat l'ingrés a presó.

La investigació apunta que ell i víctima es van barallar durant un robatori, i que va ser llavors quan li va assestar diverses ganivetades. Després, va aconseguir escapar-se de la policia.

Abans d'abandonar Figueres, s'hauria desfet del ganivet als lavabos de l'estació de busos. La víctima, que va quedar estesa a terra enmig d'un bassal de sang, va morir hores després a l'hospital.

El sospitós ha passat aquest matí a disposició del jutjat d'instrucció 3 de Figueres, que és qui instrueix el cas. El detingut no ha donat cap explicació sobre què va passar aquella matinada. El jutjat, atenent a la petició el fiscal Víctor Pillado, l'ha enviat a presó comunicada i sense fiança.

El crim va passar en plena matinada. A quarts de quatre del 3 de desembre, els Mossos van rebre l'avís de la Guàrdia Urbana que hi havia hagut un apunyalament al centre de Figueres. La víctima, un jove, havia rebut diverses ganivetades i estava estès al terra enmig d'un bassal de sang. Tot i que se'l va traslladar d'urgència fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, el noi va morir poc abans de les sis del matí.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos es va fer càrrec del cas i va obrir una investigació, que va permetre posar noms i cognoms al sospitós. És un home de procedència marroquina, que no té feina ni arrelament, i a qui la Policia Nacional ja havia identificat per infringir la llei d'estrangeria. Hores abans del crim, cap a les deu de la nit, se'l va veure per l'estació de trens de Figueres.

Segons fonts properes al cas, la víctima tenia intenció de visitar un familiar a Girona però es va adormir al tren i va passar de llarg. Quan va arribar a Figueres, es va trobar amb l'arrestat a l'estació.

La investigació apunta que el sospitós i la víctima es van barallar durant un robatori. De fet, al llarg d'aquella matinada, diverses càmeres de videovigilància els van gravar a tots dos deambulant per la ciutat. Cap a dos quarts de quatre de la nit, haurien intentat forçar la porta d'una botiga que hi ha al principi del carrer Monturiol. I vuit minuts després, van fer saltar l'alarma d'un bar proper rebentant la porta d'accés.

Segons la investigació, els dos joves volien entrar a robar però, per causes que es desconeixen, el detingut va acabar apunyalant mortalment la víctima. La instrucció sosté que l'agressor va atacar el jove per l'esquena, sense donar-li cap oportunitat de defensar-se.

Fuig de Figueres

Poc després de l'agressió, la Guàrdia Urbana va localitzar el sospitós de l'atac. Va veure'l caminant per un carrer proper, amb un ganivet de grans dimensions a la mà i amb la roba tacada de sang. Mentre el perseguien, però, l'agressor va aconseguir fugir i es va fer fonedís.

Els Mossos creuen que, abans d'abandonar Figueres, el sospitós va desfer-se del ganivet als lavabos de l'estació d'autobusos de la ciutat. L'home hauria amagat l'arma sota una arqueta que hi ha a les piques per rentar-se les mans.

Després, però, se li va perdre la pista. Els investigadors creuen que va aconseguir agafar un tren en direcció a Barcelona i que, des d'aquí, va anar fins a la zona de Tarragona. La policia, que feia tres mesos que el buscava, el va aconseguir arrestar ahir, després que el sospitós estigués creant molèsties en un vagó, una patrulla l'identifiqués i veiés que damunt seu li pesava l'ordre de crida i cerca pel crim.