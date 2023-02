Un home de 81 anys va morir ahir atropellat per un camió a Llers. Segons ha avançat El Gerió Digital i ha confirmat aquest diari, l'accident mortal va tenir lloc ahir quan faltaven uns minuts per les nou del matí al carrer Puig de les Forques del municipi. Segons la informació dels Mossos d'Esquadra, la víctima anava a peu i, per causes que s'estan investigant, va ser abordada pel camió. La policia va realitzar proves d'alcoholèmia al conductor, un home de 34 anys, que van sortir negatives.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va certificar la mort del vianant al lloc de l'accident i van prestar suport psicològic al conductor. Els Bombers de la Generalitat van fer tasques de suport i van fer la neteja de la calçada, ja que el sinistre va provocar vessament de combustible a la via. L'únic accident de trànsit mortal registrat al gener a comarques gironines ha sigut a l'Alt Empordà Tres atropellaments en pocs dies Aquest és el tercer atropellament en pocs dies a la província de Girona. El primer va tenir lloc dimecres, quan tres estudiants de Palamós van resultar ferides lleus mentre travessaven un pas de vianants pròxim a l'institut. L'endemà, una menor de 16 anys va morir atropellada per un camió mentre anava d'acompanyant en una moto a Santa Coloma de Farners.