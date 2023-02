L'advocada de la denunciant del futbolista Dani Alves s'ha oposat aquest dijous al recurs amb el qual la defensa prova de treure'l de la presó provisional, on es troba des del 20 de gener per presumptament agredir sexualment la jove a la discoteca Sutton de Barcelona.

Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que l'acusació particular ha presentat les seves al·legacions aquest dijous al matí i que ha demanat que el jugador continuï en presó provisional mentre s'instrueix la causa.

Alves és a Brians 2 (Barcelona) en presó provisional sense fiança per aquesta causa, i el 30 de gener la defensa va demanar deixar-lo en llibertat provisional amb mesures per garantir que no fugirà abans del judici, com portar una polsera telemàtica que el geolocalitzi.

La Fiscalia, per la seva banda, s'ha oposat al recurs i ha demanat que el futbolista continuï en presó provisional perquè veu "indicis racionals de criminalitat" i risc de fugida.

Un cop rebut el posicionament de l'acusació pública i la particular, l'Audiència de Barcelona respondrà durant els pròxims dies al recurs de la defensa d'Alves.