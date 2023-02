La fiscalia ha presentat un escrit al jutjat oposant-se al recurs del futbolista Dani Alves demanant la seva llibertat provisional. Alves està a presó preventiva des del 20 de gener per una suposada agressió sexual el 30 de desembre passat a la discoteca Sutton de Barcelona. La seva defensa va presentar la setmana passada un recurs demanant la llibertat amb mesures cautelars, i ara el ministeri públic referma la seva petició per mantenir l'empresonament.

Segons l'escrit, segueixen presents els motius de la presó: indicis racionals de criminalitat i risc de fuga, sense que les mesures cautelars que proposava la defensa mitiguin aquests motius, diu l'escrit.

La defensa proposava diverses mesures alternatives a la presó per convèncer l'Audiència de Barcelona que no existeix el risc de fugida, com una fiança, la retirada del passaport, la compareixença periòdica al jutjat o la col·locació d'una polsera telemàtica per controlar els seus moviments, tot i que això últim és poc habitual en investigats en llibertat provisional. Com que Alves té una casa en propietat a Esplugues de Llobregat, ha perdut molts patrocinadors i ja va ser acomiadat del club Pumas de Mèxic, el risc de fugida hauria disminuït, segons la seva defensa.

Malgrat que inicialment va dir que no coneixia la suposada víctima i després encara va canviar diverses vegades de versió, ara manté que sí que va mantenir relacions sexuals consentides amb la noia en un lavabo privat del reservat de la discoteca. Al·lega que va mentir inicialment per no admetre una infidelitat conjugal.

La versió de la noia es veu corroborada per diverses proves, com les empremtes dactilars en determinada posició al lavabo, la presència de semen, el manteniment d'una única versió des del primer moment, les declaracions de diversos testimonis, les imatges de les càmeres de videovigilància i l'informe mèdic que li van fer a l'Hospital Clínic poc després dels fets, entre altres.

Diversos testimonis van avalar divendres passat al jutjat la versió de la noia i van ratificar la seva declaració davant dels Mossos d'Esquadra, en què explicaven la situació anterior i posterior als fets, que van passar en un lavabo del reservat de la sala Sutton. Cinc testimonis eren treballadors o responsables de la sala, que van veure i atendre la jove després dels fets, mentre que dues eren l'amiga i la cosina de la suposada víctima, que van assegurat que el futbolista va insistir almenys dues vegades perquè entressin al seu reservat i també va intentar abordar-les a elles.

Segons fonts jurídiques, els treballadors de la sala van explicar que va ser Alves qui va convidar les tres noies al seu reservat i va estar uns 20 minuts conversant i ballant amb elles. En un moment determinat Alves va entrar al lavabo i després ho va fer la noia. S'hi van estar un quart d'hora i suposadament va ser aleshores quan l'esportista la va obligar a mantenir relacions sexuals no consentides, tot i que ell assegura que sí que ho van ser.

Un cop passada la suposada agressió sexual en un petit lavabo annex al reservat, fora de la vista de les càmeres i de la resta de la gent, la noia va voler marxar de la discoteca, però va explicar a les seves acompanyants i a responsables de la discoteca que l'exdefensa brasiler del Barça l'havia violat. A partir d'aleshores es va activar el protocol contra agressions masclistes i es van avisar els Mossos d'Esquadra.

Per la seva banda, l'amiga i la cosina de la noia presumptament agredida van reiterar, com ja van fer als Mossos d'Esquadra, que Alves les va convidar i després va intentar 'lligar' amb elles, parlant, ballant i fins i tot tocant-les zones íntimes.

La defensa de la víctima té de termini legal dijous per presentar el seu escrit d'oposició a la llibertat provisional.

D'altra banda, la fiscalia s'ha oposat al fet que la patronal de l'oci nocturn Fecasarm i Spain Nightlife es personin com a acusació popular en la causa per falta d'acreditació d'un interès legítim i falta de cobertura legal.