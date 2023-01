‘El programa de Ana Rosa’ ha revelat en exclusiva que Joana Sanz demanarà el divorci a Dani Alves arran de les acusacions sobre una presumpta violació que pesen sobre el futbolista brasiler des del 30 de desembre.

Segons el programa, volia ser la mateixa Joana qui comuniqués la decisió, però finalment ho farà a través del seu equip legal.

En el programa també han assegurat que Sanz es penedeix del suport que va brindar al seu marit els primers dies després de la seva detenció. Sanz ha hagut de viure una situació personal duríssima. A més del succés del seu marit, la model ha perdut de manera traumàtica la seva mare en un curt espai de temps. Tot això, sumat a la pressió mediàtica que li ha tocat viure.

Canvi de versió de Dani Alves

La decisió de Sanz arriba després del canvi de versió del futbolista que, després d'un canvi d'advocat, ha demanat sortir en llibertat i ha reconegut que va mantenir relacions sexuals amb la presumpta víctima.

Malgrat que Alves ha donat diverses versions sobre el que va passar al lavabo del reservat de la discoteca Sutton, al carrer Tuset de Barcelona, el jugador admet ara que va tenir sexe consentit amb la noia i nega que la forcés i la violés, com la víctima denuncia. Les empremtes dactilars trobades al lavabo ratifiquen, per ara, la posició descrita per la dona. A més, al seu cos s’hi va trobar semen, que ara haurà de ser acarat per si correspon a l’ADN del jugador.

El mateix dia de la seva declaració, l’esportista ja en va oferir voluntàriament una mostra. Això sí, si no ho hagués fet, la jutge hauria ordenat que se li realitzés aquesta prova. Els vídeos de les càmeres de seguretat de la discoteca és una altra de les proves que s’han incorporat a la causa, així com la gravació que va efectuar per accident un mosso de l’estat de la víctima minuts després que es produís la presumpta agressió sexual.