La jutge ha acordat la presó provisional sense fiança per a l’exjugador del F.C.Barcelona Dani Alves per violació, tal com havien sol·licitat la fiscalia i l’acusació particular, en representació de la víctima. El jugador ha declarat davant la jutge de Barcelona que investiga la denúncia per agressió sexual, una suposada violació consumada, que el futbolista hauria comès, presumptament, la nit del 30 de desembre a la discoteca Sutton. Primer ha declarat la denunciant, que ha ratificat en la seva totalitat la denúncia i, a la una del migdia, Alves, que ha sigut conduït des del calabós fins a la sala de la Ciutat de la Justícia on ha sigut interrogat per la magistrada del Jutjat d’Instrucció número 15 de Barcelona, que va obrir diligències arran d’una comunicació d’Hospital Clínic, centre en el qual va ser assistida la víctima.

Quan va acabar la seva declaració, Alves va tornar als calabossos judicials a l’espera que la jutge decidís si acceptava o no les mesures sol·licitades per la fiscalia i l’acusació particular. Al final, la magistrada va acordar el seu empresonament, i va donar credibilitat absoluta a la versió de la víctima i no a la del jugador, que va negar l’agressió sexual que es va produir a l’interior del lavabo d’un saló privat. La togada no només ha tingut en compte la credibilitat de la dona que va ser atacada sexualment, sinó que també considera que les seves paraules han sigut corroborades per altres diligències d’investigació, com són els informes forenses, empremtes dactilars, les càmeres de seguretat i les declaracions del personal de la discoteca. Les fonts consultades asseguren que l’esportista, que actualment juga en el Pumas de Mèxic, va entrar en contradiccions durant el seu interrogatori als jutjats i a la comissaria dels Mossos, que el van detenir a primera hora del matí després de ser citat a declarar. Alves, que havia negat qualsevol trobada amb la jove en un vídeo enviat a Antena 3 fa dues setmanes, aquest divendres ha canviat la seva versió i ha assegurat que les relacions van ser consentides.

Els motius de l’empresonament

La jutge ha pres la decisió d’empresonar el jugador brasiler al no tenir un domicili conegut a Espanya i, per tant, davant el risc de fuga i de sostracció de la justícia, així com la seva capacitat econòmica per poder escapar-se i perquè Espanya no té conveni d’extradició amb el país sud-americà. La magistrada també ha tingut en compte la possible obstrucció a la justícia que podria haver comès l’esportista. La togada ha visionat els vídeos gravats per les càmeres de seguretat de la discoteca, en els quals es pot veure com el jugador entra i surt del lavabo de la sala vip. Allà dins es va trobar una resta de semen.

Alves ha arribat a la Ciutat de la Justícia a les 10.00 hores tocades del matí. Ha entrat al seient posterior d’un cotxe logotipat dels Mossos d’Esquadra. El jugador havia sigut citat aquest divendres al matí a la comissaria de les Corts i, després de prestar declaració davant els investigadors de la UCAS (Unitat Central d’Agressions Sexuals), ha quedat formalment arrestat i ha passat a disposició judicial. El jugador es trobava a Espanya a l’haver viatjat per assumptes particulars. Per això els Mossos van aconseguir citar-lo. Els agents han entregat aquest mateix divendres l’atestat a la jutge.

Alves, que actualment juga al Pumas de Mèxic, ha esquivat aquest matí la premsa que l’esperava a les portes de la comissaria, que no ha pogut capturar cap imatge d’ell accedint a les dependències policials. Sí del cotxe patrulla amb què ha sigut traslladat i conduït fins a la Ciutat de la Justícia. Ha estat unes tres hores amb els delinqüents que aquest divendres esperen el seu torn per declarar i a la una del migdia ha sigut conduït fins a la sala del jutjat 15.