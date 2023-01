La jutgessa d’instrucció que va acceptar les sol·licituds de presó cautelar contra Dani Alves considera que hi ha indicis que sustenten la gravetat de la denúncia per violació que va presentar contra ell una noia de 23 anys per fets esdevinguts la matinada del 30 al 31 de desembre a la discoteca Sutton. Els indicis que fins ara s’han pogut conèixer són els següents:

Declaració de la víctima Va ser tancada en un lavabo contra la seva voluntat La Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS), un grup d’investigadors dels Mossos d’Esquadra, atorga credibilitat al relat de la dona, que va assegurar que va ser tancada en contra de la seva voluntat per Alves a un bany de la zona VIP de la discoteca i després va ser bufetejada i violada. Informe mèdic Lesions compatibles La dona, després de la presumpta agressió, va ser atesa per una ambulància alertada per la discoteca Sutton i traslladada a l’hospital Clínic. Allà es va sotmetre a un examen mèdic. El comunicat inclou que va patir lesions de poca gravetat compatibles amb el forcejament mantingut presumptament amb el futbolista. Els sanitaris també van recollir mostres biològiques que s’hauran de comprovar en el futur si pertanyen a Alves. El vestit de la dona El va entregar a la policia quan va fer la denúncia La dona va anar a formalitzar una denúncia contra Alves dos dies després. Va relatar els fets i va aportar l’informe mèdic. També va lliurar el vestit que portava la nit dels fets. Els investigadors de l’UCAS, una unitat que té dos anys i mig de vida i que està formada per un 70% de dones, va iniciar la investigació. Traslladen Alves a Brians 2 per "garantir millor la seguretat i la convivència" Les càmeres de Sutton Les gravacions no desmenteixen la versió de la víctima Una de les primeres comprovacions que va dur a terme l’UCAS va ser revisar els enregistraments de les càmeres de seguretat de Sutton. Segons el relat de la víctima, Alves va insistir molt que la seguís a través d’una porta que afirma desconèixer on conduïa. Així va entrar al bany, on no hi ha càmeres. Segons les fonts consultades, els enregistraments no en desmenteixen la versió. El vídeo d'Alves Declaracions prèvies que resten credibilitat Alves va enviar un vídeo a un programa d’Antena 3 una setmana després dels fets en què negava l’agressió i feia entendre que s’havia dirigit al bany i s’havia trobat accidentalment amb la víctima, que era a dins. Una versió que ha canviat i que no ha mantingut durant la seva declaració davant de la jutgessa. Per condemnar-lo o absoldre’l es tindran en compte només les paraules que digui en seu judicial, però les declaracions que va fer al programa poden restar credibilitat al seu testimoniatge si es demostra que ha mentit. Els testimonis El jugador estava amb un amic i ella, amb dues amigues L’atestat ha tingut en compte les versions que han donat els testimonis que es trobaven amb Alves i la víctima. El jugador estava amb un amic, i la noia, amb dues amigues. L’informe també inclou les explicacions del cambrer que, atenent la seva petició, va animar les dones a asseure’s amb Alves i el seu amic a la sala VIP. Mostres biològiques Poden trobar-se restes d’ADN L’examen mèdic de l’hospital Clínic pot trobar restes del seu ADN procedent de fluids o borrissol de l’agressor i esbrinar així de qui es tracta. Si les mostres biològiques que s’han obtingut de la denunciant coincideixen amb el perfil genètic d’Alves s’obtindria una prova que, almenys, el que ha manifestat públicament a Antena 3 no s’ajusta a la veritat.