La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat ha acordat traslladar el futbolista Dani Alves a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) per "garantir millor la seguretat i la convivència", han explicat a Europa Press fonts penitenciàries.

Alves està en presó provisional des de divendres per una denúncia de violar una dona en una discoteca de Barcelona el 30 de desembre, i durant el cap de setmana ha estat al mòdul d'ingressos de Brians 1, també a Sant Esteve Sesrovires, una presó per a presos preventius.

Brians 2, on ha estat traslladat Alves aquest dilluns al matí, és una presó per a penats però també hi ha alguns presos preventius, com el jugador.