La cosina i l’amiga de la víctima de la presumpta agressió sexual de l’exjugador del FC Barcelona Dani Alves han ratificat aquest divendres davant la jutge d’instrucció la seva declaració davant els Mossos d’Esquadra, en la qual van explicar que quan estaven a la zona vip de la discoteca Sutton amb la denunciant, el futbolista les va abordar amb intencions aparentment sexuals.

En el seu cas, l’esportista no va aconseguir el seu propòsit. Aquestes dues testimonis van assegurar també davant la policia que elles no sabien que a la zona reservada hi havia un lavabo, on presumptament es va produir la violació, perquè no estava indicat. Una de les noies es pensava que comunicava una altra sala, igual que va declarar al seu dia la jove de 23 anys presumptament agredida pel futbolista brasiler, i l’altra creia que la porta conduïa a un lloc on es podia fumar. Un fet rellevant és que l’amiga va anar al lavabo general de la discoteca, no a aquest.

El reservat

La jutge, durant tot el matí, ha pres declaració als principals testimonis del cas, entre els quals hi ha sis treballadors de la discoteca Sutton. Dos són els cambrers. Un d’ells és que el que va dir a la víctima, a la cosina i a l’amiga que anessin a una taula de la zona vip ocupada per Alves. El jugador va arribar a convidar-les a cava, tot i que les joves no en van beure perquè ja estaven prenent una copa. Les imatges de la discoteca revelen que la interacció al reservat va durar uns 20 minuts. Així mateix, van ser interrogats el director de la sala, el porter, el propietari i una altra persona de la qual es desconeix la identitat.