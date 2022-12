La Policia Local de Blanes ha desmantellat una plantació de marihuana valorada en 1,7 milions d'euros al barri de La Plantera. Els agents van rebre a mitjans de desembre l'alerta d'alguns veïns que, segons detalla el sotscap en funcions, Francisco Javier Jarillo, es queixaven de "la calor que provocava condensació a l'edifici i del soroll d'aire condicionat procedents d'un local". Per investigar què passava, es va muntar un operatiu amb dos agents de paisà que va servir per interceptar i identificar una persona quan intentava accedir al local i una altra que l'esperava a l'interior. Ambdós van quedar detinguts per presumptes delictes contra la salut pública i defraudació d'electricitat i van ser traslladats a una comissaria de Mossos.

El sotscap de la Policia Local de Blanes en funcions, Francisco Javier Jarillo, explica que l'operatiu (que era d'observació i vigilància) "es va precipitar en detectar una persona que volia accedir al local". Els agents van aturar primer la persona que intentava entrar a l'edifici i després, van picar al timbre. Quan la persona que estava a l'interior va obrir la porta, els agents van poder observar des de fora una plantació de marihuana. En aquell moment, se'ls va detenir a tots dos. Posteriorment, la Policia Local de Blanes es va coordinar amb els Mossos d'Esquadra per sol·licitar una ordre d'entrada i registre per poder inspeccionar a fons l'immoble. Mentre l'esperaven, el local va quedar sota vigilància d'agents dels dos cossos de manera preventiva. L'endemà de la descoberta de la plantació i de la detenció dels dos individus, es va procedir a accedir al local. 1,7 milions d'euros de marihuana A l'interior i durant el registre, es van intervenir 678 plantes valorades en 1,7 milions d'euros, així com diversos instruments i útils relacionats amb el cultiu. En concret, hi havia 211 focus de llum amb transformador, 37 ventiladors, 7 aires condicionats, 14 filtres amb la seva caixa extractora, 78 sacs de terra, 2 contenidors de dipòsits d’aigua de plàstic i 6 ampolles d’un litre cadascuna, amb adob líquid.