La nena de 20 mesos que va morir la tarda del dimarts d'una pedrada al cap durant la històrica calamarsada que va caure sobre la Bisbal d'Empordà es trobava amb el seu pare al pati interior del seu domicili, situat al carrer Nou, en el centre del municipi. "Havien sortit al pati a veure les primeres pedres de calamarsa que eren molt petites", ha detallat aquest dimecres el cap de la policia local.

La veïna del domicili annex al de la família afectada ha explicat a El Periódico - del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ- que ella es trobava al seu pati parlant amb pare i filla quan es va produir l'impacte. Xerraven cadascun des del seu pati comentant l'inici de la tempesta. "No va haver-hi temps de res, els dos ja estaven ficant-se a casa de nou quan la pedra va colpejar a la nena", ha remarcat aquesta dona, visiblement consternada, per a deixar clar que quan van començar a caure projectils grans, el pare la va agafar de seguida per a tornar al domicili. La menor va ser atrapada fatídicament per una de les primeres boles de gel de gran grandària.

La petita va ser traslladada d'urgència a l'Hospital Josep Trueta, però la gravetat de la ferida soferta va acabar provocant la seva defunció. Era filla d'una parella d'origen hondureny que portava molt de temps residint a la Bisbal.

La mort de la menor és la conseqüència més tràgica que ha deixat una pedregada rècord a Catalunya. Segons el vicepresident Jordi Puigneró, al Servei Meteorològic de Catalunya no li consta cap precedent similar. "El canvi climàtic no és cap broma", ha raonat al·ludint als recents episodis d'incendis forestals, sequera i l'angoixant calor que han colpejat aquest estiu. "Hem de canviar els nostres hàbits perquè els fenòmens que s'estan produint són increïbles", ha advertit, per part seva, la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà. Els dos polítics han ofert una roda de premsa en la seu consistorial de la Bisbal aquest dimecres.

67 ferits

Sobre la Bisbal, cap a les 19.30 hores del dimarts van començar a caure pedres d'11 centímetres de dimensió. Va ser una calamarsada sense gairebé pluja que va durar uns 10-15 minuts. L'episodi va posar en risc la integritat de centenars de veïns no sols d'aquest municipi, també d'altres pròxims com Foixà, Vulpellac, Forallac, la Pera o Corçà.

Els serveis sanitaris van atendre 67 persones, una meitat de les quals van ser auxiliades pels serveis d'urgència a l'hospital de Palamós i l'altra meitat, en el centre d'atenció primària (CAP) de la Bisbal. A més, dues persones –la nena finada i una dona de 71 anys amb una ferida al cap– van ser enviades a l'hospital Trueta.

"Creia que m'havien llançat una pedra expressament"

La dona ferida al cap és Nati, de 71 anys. En declaracions a El Periódico, Nati ha explicat que es trobava a casa quan va sentir un soroll "estrany" a la terrassa. En mirar, es va adonar que es tractava de calamarsa. Preocupada pel tendal, que estava desplegat, va sortir fora per a recollir-lo. "Quan vaig trepitjar la terrassa, vaig rebre un cop terrible al cap, va ser com una enrampada. No entenia res i, al principi, vaig creure que algú m'havia llançat una pedra expressament".

Nati es va sentir "desorientada", amb dolor al cap i també al braç. La pedra li va colpejar en la part lateral del crani i després en l'extremitat. "Vaig començar a sagnar molt i vaig tornar endins com vaig poder. Em vaig asseure, vaig deduir el que havia passat i vaig trucar per telèfon per a demanar ajuda". Poc després, el subministrament elèctric es va interrompre a la casa per la calamarsada. A les fosques i sense ajuda, perquè llavors es trobava tota sola, va baixar a la planta inferior i va sortir al carrer, on la va socórrer un agent de la policia local. Una ambulància la va portar al CAP i, després, a l'hospital Trueta. Allí li han practicat set punts de sutura i li han fet radiografies per a descartar que la ferida, a causa de la seva profunditat, no hagués causat danys majors.

"Afectació molt gran"

Vilagrà, després de fer un volt per la Bisbal al costat de Puigneró; la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral; l'alcaldessa accidental, Carme Vall, i el president del Consell Comarcal, Joan Loureiro, per a valorar "la magnitud" de l'ocorregut, ha assegurat que l'afectació "és molt gran". Però el Govern, de moment, no ha pres la decisió de sol·licitar la declaració de zona catastròfica. Sí que ha obert "una línia d'ajudes".

"Tots els cotxes que estaven aparcats al carrer han rebut impactes", ha explicat Vall. També hi ha danys en els camps de cultiu, sobretot de blat de moro, ha afegit Loureiro, i en els estables d'animals. Els rafals han quedat perforats i alguns, molt antics, són d'uralita i la seva retirada serà lenta i complicada.

El més perillós, ara com ara, són els danys en moltes teulades de la Bisbal. L'alcaldessa ha cridat a extremar la precaució perquè pot haver-hi teules que caiguin sobre la vorera i ha recordat que convé assegurar-les com més aviat millor perquè l'acció de la 'tramuntana' podria ser perillosa. Diversos equips dels Bombers de la Generalitat treballen en els terrats dels edificis més alts per a tractar d'impedir que algun despreniment provoqui nous ferits.

"Va ser com un bombardeig"

"Va ser com un bombardeig", explica un veí de la Bisbal, la família de la qual regenta un negoci el sostre del qual s'ha vist seriosament danyat per la violència de les pedres. "I ni tan sols va ploure, crec que van caure menys de quatre litres per metre quadrat", subratlla. Dolors, que aquest matí era una de les moltes persones afectades que feien cua enfront d'una asseguradora de la població, va ser aconseguida per una pedra a l'esquena. El cop li va fer mal però no va arribar a ferir-la. "Hem rebut tots", assegurava, assenyalant que el cotxe que acabava de comprar-se el seu fill ha quedat "destrossat".

Aquest dimecres els veïns del poble es preguntaven els uns als altres, en creuar-se pel carrer com estaven. Tots relaten experiències preocupants, que es resumeixen en una tempesta de pedres massa grans que el cel va descarregar sense donar cap avís. Molts, a més, s'han quedat sense cotxe, o viuen sota un sostre foradat, o han rebut fins i tot set punts de sutura, com Nati. Històries que quedaran en gairebé res, al costat de la mort d'una nena de 20 mesos.