La nena traslladada a l’hospital Josep Trueta de Girona ha mort aquesta matinada per les ferides en la pedregada d’ahir al vespre a la Bisbal d’Empordà, segons han confirmat fonts de l'hospital a l’ACN. Una segona pacient ingressada ha rebut l’alta en les darreres hores. Una forta calamarsada va afectar ahir el municipi baixempordanès, trencant vidres de cotxes i teulats de cases. La tempesta va ser curta, però va deixar un gran nombre de desperfectes en poca estona. D’altra banda, diverses persones van resultar ferides i van ser ateses al CAP de la localitat. Alguns veïns asseguren que el diàmetre de les pedres arribava als 11 cm.

En qüestió d'entre deu i quinze minuts la Bisbal d'Empordà va quedar tenyida de blanc per la calamarsada. Provenia del Pla de l'Estany on ja havia provocat destrosses, com ara trencar el vidre d'alguns cotxes. Al seu pas pel Gironès, la tempesta també va deixar pedres de dimensions considerables i quan va arribar al Baix Empordà va ser quan va agafar més força.

Fins a la matinada, els Bombers van atendre 39 avisos a la Bisbal de l’Empordà i 2 a Forallac per diferents danys en edificis i en el cablejat. Així mateix, en un primer moment, van donar suport als serveis sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques en l'assistència de ferits.

Segons la base de dades de temps violent del Servei Meteorològic de Catalunya aquest dimarts passat es va registrar el diàmetre màxim de pedra al país des de l'any 2002. En concret, l’observador de l’estació de la Bisbal d'Empordà va registrar un diàmetre màxim de pedra de fins a uns 10 cm.

Alerta per les tempestes d’avui

D’altra banda, Protecció Civil ha activat aquest dimecres la prealerta INUNCAT per intensitat de pluja al Garraf i Alt Penedès on han superat els 20 litres per metre quadrat en 30 min. Les precipitacions també podran afectar el Baix Llobregat, l’Anoia, el Vallès Occidental i el Barcelonès. El Servei Meteorològics de Catalunya també ha avisat de la possibilitat de pedra de diàmetre superior als 2 cm, i ratxes de vent de més de 25 metres per segon, esclafits i tornados.