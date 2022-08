Una setantena de persones han resultat ferides a conseqüència de la forta pedregada que va descarregar ahir al Baix Empordà. D’aquestes, un total de 35 van haver de ser ateses al Servei d’Urgències de l’Hospital de Palamós i 32 al CAP de La Bisbal d’Empordà. Dues persones més van ser ateses a l’Hospital Josep Trueta de Girona, una de les quals, una nena de 20 mesos, va morir per les ferides. Al tractar-se d’una assistència mèdica per a l’atenció de múltiples víctimes, i per tal de donar un servei més ràpid, l’Hospital de Palamós va fer un triatge mèdic avançat i les proves necessàries - majoritàriament radiografies - per continuar l’atenció amb coordinació amb els centres d’atenció primària de la zona.

Mor una nena per l'impacte de la pedregada a la Bisbal d'Empordà Els motius de consulta van ser ferides per vidres i contusions amb hematomes per l'impacte de la pedra. Els casos més greus es van atendre a l’hospital on es van tractar fractures de canell i de dits, fent cures i sutures. D’altra banda, va provocar desperfectes a les claraboies de les onze consultes que té el CAP de la Bisbal d’Empordà i es van portar a terme mesures provisionals per poder garantir l’assistència. Aquestes encara continuen vigents avui. Tot i això, ahir al servei d’atenció continuada es va poder fer l’activitat amb normalitat atès que no estava afectat.