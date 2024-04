Els missatges del zelador acusat de violar una pacient de 18 anys a l'Hospital Ramón y Cajal: "Ets un somni, mai m'havia passat això"

"Uf, mare meva, quin 'canteo', això no m'havia passat mai (...)". "Ffff, ets un somni, ajaja i m'encantes". Són els missatges de whatsapp enviats pel zelador acusat de violar dues vegades a una pacient de 18 anys a les instal·lacions de l'Hospital madrileny Ramón y Cajal l'abril de 2021, segons consta en el sumari del cas, al qual ha accedit CAS OBERT.

L'home, que llavors tenia 36 anys, se senta des d'aquest dimecres a la banqueta de l'Audiència de Madrid, acusat d'agressió sexual i un delicte de facilitació de consum de drogues. La Fiscalia demana per a ell 10 anys de presó, mentre que l'acusació particular, exercida per l'advocat Juan Manuel Medina, sol·licita que sigui condemnat a 26 anys i que pagui una indemnització de 20.000 euros, de la qual haurà de respondre la Comunitat de Madrid com a responsable civil subsidiari. En declaracions a aquest mitjà, Medina recalca la gravetat dels fets, en produir-se sobre una persona vulnerable i a l'hospital, on se suposa que havien de cuidar i protegir la pacient".

A més de la declaració de la víctima, una jove amb un 66% de discapacitat que havia intentat llevar-se la vida i que llavors estava ingressada a la planta de Psiquiatria de l'hospital i a cura del zelador, entre altres professionals, el tribunal comptarà amb diversos missatges que l'acusat va enviar a la noia aquells dies gràcies a un telèfon mòbil que ell mateix hauria lliurat a la pacient, tot i que estava prohibit per l'hospital.

Li va donar un mòbil d'amagat

La primera violació va tenir lloc la matinada del 29 d'abril de 2021 en una sala del Ramón y Cajal coneguda com a "sala TEC", segons el relat de la denunciant, a la qual l'hospital va donar credibilitat des del principi. El zelador estava de torn aquella nit en la planta 8, on la noia havia arribat diagnosticada de diversos trastorns de l'alimentació i de la personalitat.

"Em va preguntar si fumava, li vaig contestar que sí i llavors em va dir que, quan la planta estigués més buida de personal, vindria i em convidaria a fumar alguna cosa. Una estona després, va venir a la meva habitació, va treure dos mòbils de la seva butxaca i me'n va donar un, va dir que perquè parléssim més tranquils per whatsapp. Després, se'n va anar al control i va començar a escriure'm missatges dient: ets un encant, ets un somni, tinc unes ganes de fer-te meva", va declarar la jove.

"Llavors, un infermer va entrar a l'habitació i en veure que jo tenia el telèfon a les mans me'l va treure. En aquest moment, el zelador va entrar a la sala i va exclamar: 'ai, aquest és el meu telèfon'. L'infermer li va recriminar que m'hagués deixat el mòbil perquè els ingressats a Psiquiatria no poden tenir accés a telèfon", continua la declaració. Després, segons el relat de la noia, quan els infermers que estaven treballant aquella nit van anar a sopar, el zelador "va aprofitar per a entrar a l'habitació i donar-me dos cigarrets, per a després dir-me: 'ves-te a fumar-te'ls a l'última habitació, que és l'habitació que està més apartada del control i es troba buida'".

"Et vols animar més?"

La jove ho va fer i quan va sortir, va tornar a trobar-se amb l'home: "em va parar i em va demanar que anés amb ell a un lloc. El vaig acompanyar fins a l'anomenada habitació del TEC. Una vegada allà, ell em va preguntar: 'et vols animar més?'. Jo no vaig contestar. Ell va treure de la butxaca de l'uniforme, situat en la zona del pit, una bosseta transparent amb pols blanca, i em va dir que era cocaïna. Després es va treure una espècie de placa de cristall petita i va posar una mica de cocaïna allà per a formar dues ratlles amb el seu propi DNI. Va treure un paper de la seva butxaca, va fer una espècie de tub petit i m'ho va donar perquè esnifés".

Llavors, d'acord amb la seva declaració, "ell es va acostar a mi i va començar a realitzar-me tocaments, em va aixecar la samarreta, sense arribar a llevar-me-la, deixant al descobert els meus pits, ja que jo no portava més roba sota i va començar a tocar-me'ls amb les mans. Deia: 'mai m'havia passat això amb ningú abans, em tornes boig'. Va començar a baixar les mans i me les va introduir per dins de la roba fins a arribar a tocar-me la vagina directament".

La víctima va recordar davant la policia que l'acusat "es va posar una mica brusc, estant jo dempeus i ell davant, em va fer força sobre les espatlles perquè m'ajupís, es va treure el penis i em va agafar el cap i em va empènyer cap a ell, introduint-me el seu penis a la boca. I de manera brusca, em va penetrar". Després, "quan va acabar, jo vaig sortir de la sala sense dir-li res. El vaig sentir dir-me: 'intenta dormir'. Jo no vaig dir res en cap moment, era clar el meu estat d'ànim. Ell perfectament va poder observar que jo estava molt incòmoda".

Anàlisi d'orina positiu

Després de l'agressió, "quan jo ja era a la meva habitació, ell va tornar i em va portar una ratlla de cocaïna damunt d'un paper, jo la vaig esnifar i vaig guardar el paper en la tauleta. Una infermera ho va trobar l'endemà. Quan el meu metge em va preguntar qui m'havia donat la cocaïna, no vaig contestar perquè tenia por que si ho deia, ell pogués fer-me mal". Una anàlisi d'orina va confirmar que la pacient havia pres aquesta droga.

Només un dia després, segons reconeix l'escrit de la Fiscalia, el zelador va tornar a proporcionar a la jove un cigar i a convidar-la al fet que s'ho fumés a la sala del fons. "Sent allà va aparèixer ell, va obrir la porta i em va dir: 'tranquil·la, soc jo, fuma-t'ho ràpid que ens enxamparan'. Jo me'n vaig anar a la meva habitació, ell també va entrar i va ajustar la porta. Em va donar un altre cigar i un encenedor de color blau i em va dir: 'no t'adormis'. I va marxar al control".

Llavors, explica, "quan els infermers se'n van anar a sopar, ell va entrar de nou a la meva habitació. Jo estava ficada al llit, però ell em va dir:' aixeca't'. Em vaig posar dret i va començar a tocar-me la vagina per sota de la roba, em va agafar del coll i em va empènyer cap avall per a obligar-me a ajupir-me. Ho vaig fer i llavors ell em va tornar a ficar el seu penis en la boca igual que la vegada anterior, amb la mateixa brusquedat. Després em va aixecar, em va donar la volta, em va baixar els pantalons i les calces amb molta violència, em va inclinar cap endavant i em va introduir el penis en la vagina". Després d'aquella segona violació, en la qual la denunciant assegura el zelador també li va donar cocaïna, ella es "va ficar en el llit i es va posar a plorar".

"Actituds estranyes"

Quan va despertar l'endemà, estava "desbordada pel succeït, tenia dolor en les meves parts i vaig començar a lesionar-me als braços, vaig sentir que havia d'explicar-li-ho a algú, que no volia guardar-m'ho més. Li ho vaig explicar a l'infermer i li vaig donar l'encenedor blau que el zelador m'havia lliurat". Aquest infermer va declarar tan bon punt, dies abans dels fets, ja havia observat "actituds estranyes del zelador cap a la pacient". La jove va repetir el seu relat davant la responsable de l'Àrea de Psiquiatria de l'hospital i va afegir que el zelador l'havia amenaçat perquè no el denunciés: "Em va dir que com li expliqués alguna cosa a algú, hi hauria conseqüències".

La cap de Psiquiatria del Ramón y Cajal va declarar que encara que la pacient es trobava ingressada a l'hospital per problemes de conducta, "el seu discurs (sobre els fets) és adequat".

El zelador, per part seva, va negar les agressions sexuals davant la jutgessa. Sí que va reconèixer que li havia deixat un dels seus telèfons mòbils a la noia, "a pesar que sap que està prohibit", i va assegurar que ho va fer "perquè la va veure molt nerviosa i no es podia adormir i els pacients solen relaxar-se sentint música". També va negar haver proporcionat cocaïna a la dona, encara que els missatges inclosos en el sumari el desmenteixen. En un d'ells, el zelador escriu a la noia que li queda una ratlla de coca, però "a veure com ho fem". L'home afegeix: "Pintaré l'última, et sembla bé?".