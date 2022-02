Les primeres investigacions dels Agents Rurals apunten com a causa de l'incendi de Roses una crema de restes vegetals mal apagada. El cap del cos a l'Alt Empordà, Xavi Rodríguez, ha explicat que les flames van començar a la zona del Mas Oliva i que estan investigant si la crema s'havia comunicat –en aquesta època de l'any només s'han de comunicar- i es va fer abans o després de les deu del matí, moment en què es va activar el Pla Alfa 2 que prohibeix aquest tipus de cremes. "Ho estem investigant i, fins i tot, podria ser anterior i si va quedar una petita brasa, amb el vent hauria pogut revifar", ha detallat Rodríguez.

L'incendi continua actiu, tot i que els Bombers confien en poder estabilitzar-lo al llarg de les properes hores. Continua preocupant el flanc dret, de la zona de Montjoi, i les revifalles que el vent està provocant. El balanç dels Agents Rurals rebaixa les últimes xifres i situa en prop de 400 hectàrees la superfície afectada.

Rodríguez ha dit que estan investigant si es va fer a mig matí quan ja no es podia encendre foc i es va apagar malament o, fins i tot, si era anterior i va quedar alguna brasa encesa. "S'ha de tenir en compte al cim ahir hi havia cops d'entre 80 i 100 quilòmetres per hora", ha remarcat Rodríguez. "Estem treballant en aquesta hipòtesi però encara no podem confirmar-ho", ha afegit.

D'altra banda, els Rurals han fet un recompte final de la superfície afectada i han rebaixat les xifres inicial. En total, calculen que les flames han calcinat entre 390 i 395 hectàrees. A hores d'ara, l'incendi continua actiu, tot i que els Bombers confien en poder estabilitzar-lo al llarg de les properes hores.

Continua preocupant el flanc dret, de la zona de Montjoi, i les revifalles que el vent està provocant. Hi treballen més d'un centenar d'efectius, una vintena d'unitats d'aigua i diversos mitjans aeris. El cap de la Regió d'Emergències a Girona, Jordi Martín, ha explicat que al migdia s'han afegit dos hidroavions de major capacitat als tres efectius que hi treballen des del matí.

Inversió en prevenció

La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha tornat a fer una crida a la prudència davant la situació d'extrema sequera que viu la comarca i el país. En aquest sentit, ha recordat que les vinyes i les pistes forestals han actuat de tallafocs i ha recordat que el pla de prevenció d'incendis per als propers quatre anys "multiplica per sis" la inversió en aquesta matèria.

