⚠️⚠️🔥IMPORTANT: Declarat un incendi forestal a Roses en el que ja hi treballen els serveis d’emergència



🙏🏼 Des de l’Ajuntament demanem extremeu precaucions i NO sortiu de casa NI us acosteu a la zona de l’incendi



📲 Demanen calma i que seguiu els canals oficials de comunicació pic.twitter.com/wDvQWCuwQb