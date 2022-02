Els Bombers de la Generalitat confien que podran estabilitzar durant aquest dimarts l'incendi forestal de Roses, que ja afecta unes 500 hectàrees, segons els Agents Rurals. El foc, que continua actiu, ja ha arribat a mar. Els Bombers de la Generalitat han intensificat les tasques d'extinció dels dos flancs i hi treballen amb una quarantena de dotacions terrestres i tres d'aèries -dos avions de vigilància i un helicòpter bombarder-.

Fotos aèries de #IFRoses, fetes per l'Equip d'Enregistrament d'Imatges de #bomberscat. Allà on ara no hi ha foc, encara queden molts punts calents. Amb la tramuntana que bufa a la zona, poden revifar en qualsevol moment. Aquí remullem intensament tot el perímetre afectat. pic.twitter.com/8Ros5dZC4H — Bombers (@bomberscat) 22 de febrero de 2022

Els Bombers estan més a prop d'estabilitzar l'incendi de Roses. Així ho ha assegurat el cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, que ha insistit en que cal ser prudents però que esperen estabilitzar-lo al llarg del dia d'avui, tenint en compte que el vent ha afluixat i que s'hi han incorporat mitjans aeris.

A hores d'ara, preocupa la zona del cap, que ha impactat contra el mar, i que afecta cala Murta i Montjoi però que ja no temen que el foc s'estengui cap a Cadaqués, per la zona del Pic de l'Àguila. "No hem de patir perquè arribi al miler d'hectàrees, que és el que havíem valorat a primera hora de la nit", ha explicat Martín.

Martín ha insistit que l'incendi continua actiu però que hi treballaran intensament durant el dia d'avui per "acotar" la superfície. Tant Martín con la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, han cridat a la prudència i a extremar les precaucions per evitar nous focs com aquest. Sobretot, tenint en compte que la zona viu un llarg període de sequera i acumula més de 80 dies sense que hagin caigut més de 5 litres.

"Estem vivint una situació de sequera i cal extremar totes les possibilitats d'ignició", ha dit. Martín ha explicat també que els Agents Rurals encara estan investigant les causes però ha detallat que el foc va començar cap a un quart de dotze de la nit a la zona del Mas Oliva. Concretament, a tocar del Mas de l'Alzeda, que esta abandonat.

L'incendi també ha obligat a confinar 14 persones en un hotel, molts d'ells treballadors de la Ciutat de Vacances de Cala Montjoi, i tres persones d'una mateixa família que s'han evacuat en un altre hotel.

En ple Parc Natural de Cap de Creus

El director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, ha explicat que tota la superfície afectada es troba dins del parc i que una part, a més, està catalogada com a paratge natural d’interès nacional (PNIN). "Ha cremat sobretot vegetació arbustiva", ha dit. Malgrat això, ha assegurat que "la part positiva" és que com que s'ha produït en ple hivern no suposa greus problemes per a les aus i els rèptils. "A més, el perímetre està envoltat de vinyes i pastures, que fan de tallafocs natural", ha afegit.

Tot i això, Feliu ha insistit que estem en una època "extremadament seca" que, sumada a la tramuntana, propicia que quan es declara un incendi es propagui "molt ràpid". "El parc, a més, és un lloc on els focs són recurrents i la vegetació que hi ha ho estimula", ha remarcat.