El Figueres remunta amb superioritat i acarona el play-off

El Figueres, quart de la Lliga Elit, va fer un pas de gegant aquest dissabte per classificar-se per al play-off d'ascens a Tercera RFEF després de batre el Granollers (3-1) a l'Estadi de Vilatenim, en un duel avançat perquè es retransmetia per La Xarxa TV. En ple inici de les Fires i Festes de la Santa Creu, els jugadors figuerencs van brindar una alegria als aficionats. Els nois de Roger Vidal es van quedar els tres punts amb molt patiment davant un rival que es troba en zona de descens a Primera Catalana.

I és que després d'anar a remolc en el marcador des del minut 24 per un gol de Carreon, la Unió va despertar arran de l'expulsió del visitant Portas (73'). En aquest instant els altempordanesos van canviar el xip i van creure que podien, com a mínim, sumar un punt. La remuntada va ser èpica: l'autèntic revulsiu Arnau Teixidor, que havia entrat al 57', va establir la igualada en el minut 83 després de caçar un rebot d'un xut del central Albert Genís. I en el temps de descompte Marc Bech, després d'una assistència d'Ot Agné que el va deixar sol, va desfermar l'eufòria. Amb els vallesans a la desesperada, l'extrem amb passat al Can Gibert va sentenciar amb el 3-1 després d'un gran xut col·locat a l'escaire.

A l'espera del que facin els rivals, aquest migdia el Figueres té cinc punts de coixí en el play-off quan li queden tres partits per acabar la temporada. Fins i tot, mira de reüll les places d'ascens directe, que té a només dos punts però pendents del duel del Sabadell B davant el Valls.