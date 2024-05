Com puc fer profiterols de nata a casa? Una recepta per als més llaminers

A l'univers de la rebosteria, els profiterols ocupen un lloc destacat. Aquestes postres, que es gaudeixen per unitats, agraden a tothom gairebé. A més, no cal sortir de casa per poder degustar-les. Amb una mica de perícia, les podem cuinar fàcilment a casa.

La base del profiterol és la pasta 'choux', una massa lleugera d'origen francès que després s'omple amb nata, encara que també es pot fer amb crema pastissera. Coronar-los o no amb xocolata és una qüestió de preferències, però si seguim aquesta recepta tradicional el resultat, en tot cas, no ens defraudarà.

Ingredients

Per a la massa

250 cl d'aigua

150 g de farina

100 g de mantega

5 ous

Sal

10 g de sucre

Per a la nata

400 g de nata de muntar

100 g de sucre

Pas a pas