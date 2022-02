La Policia Científica dels Mossos d'Esquadra va actuar al 2021 a Catalunya en 20.467 delictes contra el patrimoni -robatoris amb força al carrer i en habitatges, i robatoris a botigues, entre d'altres-, mentre que al 2020 els agents van intervenir en 16.394, han explicat fonts policials a Europa Press.

Respecte als delictes contra les persones -homicidis, agressions o abusos sexuals i segrestos, entre altres-, l'any passat van actuar en 1.781 (i 928 l'any anterior), mentre que en altres delictes, com incendis i vandalisme, van actuar en 1.600 (984 al 2020).

La Divisió de la Policia Científica (DPC) es divideix en tres àrees: l'Àrea Central d'Identificació --inspecció ocular, informàtica forense, identificació lofoscòpica, fotografia i audiovisuals, balística--, l'Àrea Central de Criminalística --documentoscòpia, química forense, genètica forense-- i una altra àrea que engloba l'oficina tècnica, el grup de qualitat i el registre.

A finals d'any es van crear tres nous laboratoris dins de l'escala de suport de la DPC, formats per personal facultatiu: el Laboratori de Genètica Forense (LGF), el Laboratori de Química Forense (LQF) i el Laboratori d'Informàtica i Electrònica Forense (LIEF).

Noves tecnologies

La Policia Científica s'ha hagut d'actualitzar amb noves tecnologies, perquè anys enrere feien servir regles, metres i trigonometria per analitzar els escenaris del crim: "Posàvem fils de diferents colors amb esquadra i cartabó en diferents dirección, i això ens aportava una hipòtesi per veure què havia passat", ha explicat un dels agents a Europa Press.

Ara mateix compten amb càmeres i noves tecnologies per entendre els escenaris de diferents delictes on treballen, com les càmeres 'full spectrum', que són 16 càmeres Nikon que van convertir, i que es van cedir a les diferents unitats de la Policia Científica.

La conversió d'aquestes càmeres va consistir a retirar el filtre UV/IR que totes les càmeres tenen instal·lat davant del sensor, i d'aquesta manera els colors de les fotografies són més vius.

La retirada d'aquests filtres permet que les càmeres puguin veure el que és impossible de veure amb l'ull humà, com detectar restes biològiques en teixits, incrementar l'efectivitat de l'examen visual en processos de detecció lofoscòpica, restes de pólvora o sang, i detecció de tintes.

També treballen amb l'escàner Faro, per entrar virtualment en l'escenari i crear punts virtuals per mesurar amb precisió mil·limètrica --amb un marge d'error de pocs mil·límetres cada 10 metres--, recrear escenaris en 3D i fer simulacions, i està especialment dissenyat per fer-lo servir en exteriors i incorpora un receptor GPS que permet un posicionament fàcil i imatges amb detall i alta qualitat.

Entre altres eines, també tenen la càmera 360, que permet crear un tour virtual de l'escena i que amb programes d'edició específics permet fer vídeos de 360 graus amb diferents sensors geomètrics de temperatura o velocitat.

Aquestes noves tecnologies permeten crear un arxiu dinàmic que es lliura al jutge abans dels judicis perquè analitzi i iniciï un tour virtual per l'escena del crim i pugui interactuar amb l'escenari amb fotografies, breus descripcions de la inspecció ocular o informes.