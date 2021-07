El Parc de les Aigües de Figueres ha registrat dos incendis en poc menys d'una hora, aquest divendres al migdia. El primer d'ells ha començat en un dels solars buits de l'Incasòl i ha estat ràpidament apagat per un grup de periodistes i treballadors municipals que assistien a un acte del Govern a la plaça Lluís Companys. El segon foc ha afectat l'accés pròxim al Mas Torrent, just a l'entrada que es fa servir en els concerts musicals. En aquest cas, han estat els Bombers els encarregats de sufocar les flames i evitar que prenguessin la històrica filera de xiprers d'aquest indret. Es dona la circumstància que fa una setmana, en aquest mateix indret, també es va cremar un vehicle particular.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i els regidors Pere Casellas i Xavier Amiel han estat testimonis dels dos focs. Lladó ha demanat "màxima prudència" a tots els ciutadans davant l'episodi de sequera i altes temperatures.