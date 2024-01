Malestar dels camioners atrapats pel bloqueig dels agricultors francesos que ha obligat a tallar l'autopista AP-7 a l'alçada de Figueres. La majoria sent empatia amb els pagesos per la seva protesta, però carreguen contra la classe política per no posar fi a una situació que "sol ser habitual". En aquest sentit, es queixen especialment perquè bona part dels transportistes no cobren per hores, sinó per quilòmetres. "Hi ha molta gent perdent molts diners", argumenta l'Abdellah que ve de Lleida i que haurà de tornar perquè fins dilluns no creu que pugui circular de nou. Ell transporta materials de construcció però els més afectats són els camions frigorífics carregats amb productes que es poden fer malbé.

L'aparcament per a camions a tocar de la sortida 3 de Figueres ha estat des de primera hora del matí un dels llocs més buscats pels transportistes. El tall al Voló (Catalunya del Nord) per part dels agricultors francesos ha obligat als Mossos a impedir la circulació en sentit nord a partir d'aquest punt i això ha generat un problema de trànsit important. De fet, molts dels transportistes que arribaven i que es trobaven que no podien seguir optaven per quedar-se en aquest aparcament, just a tocar de l'autopista i amb la voluntat que es reobrís aviat. Una protesta que no ha agafat per sorpresa alguns dels qui s'han trobat atrapats.

Cadascú lluita pel que creu, però no em sembla bé per a nosaltres. No sé quan arribaré

És el cas d'en Fernando Mendes. Ell és de Portugal però fa 20 anys que viu a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). Transporta pèl·lets en un camió cisterna i comptava que diumenge seria a París, la seva destinació final, però el bloqueig dels agricultors francesos l'han obligat a aturar-se. Explica que entén la situació dels pagesos, però lamenta el mal que li fa a ell i a la seva empresa. "Cadascú lluita pel que creu, però no em sembla bé per a nosaltres. No sé quan arribaré", remarca.

Al seu costat hi aparca en Javier que viatja a Suècia. Diu que no vol sortir perquè les diria "molt gruixudes". El seu cas és un dels més complicats, ja que transporta fruita i verdures, precisament un dels objectius dels agricultors francesos. Ell, com la resta, ha aturat el camió a l'aparcament al costat de la sortida 3 de l'autopista, però el té engegat. El motius és que necessita mantenir la fred a dins la caixa del vehicle perquè no se li faci malbé el producte.

"Cal posar-hi solució"

Un dels que més contrariats està amb el tall és l'Abdullah Ba Diop. És de Lleida i es queixa que ha trigat dues hores per arribar des d'una benzinera de Figueres, fins a l'aparcament on ha deixat el camió pel col·lapse de trànsit que hi havia. L'Abdullah carrega contra el govern francès per no posar remei i deixa clar que el perjudici pels transportistes "és enorme".

"Això és molt dolent per a tots els ciutadans, no només pels transportistes. Fa molt mal a tothom i a nosaltres sobretot. La majoria cobrem per quilòmetres, no per hores. Si no fas quilòmetres a final de mes, a plorar", ha lamentat.