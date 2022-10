Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor de l'homicidi amb arma blanca d'un jove a primera hora del matí d'aquest diumenge a la sortida d'una discoteca a l'avinguda Paral·lel de Barcelona, prop d'on un altre jove també ha resultat ferit greu per arma blanca gairebé a la mateixa hora.

Segons ha informat la policia autonòmica, cap a les 06:00 hores han rebut l'avís que hi havia un home ferit a la via pública, a l'avinguda Paral·lel, prop de la zona de Drassanes, enfront de la discoteca Brisas del Caribe, i quan han arribat al lloc han localitzat al jove mort.

La víctima, major d'edat, havia estat atacada amb arma blanca, per motius que s'investiguen, segons han informat a Efe fonts properes al cas.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Barcelona ha obert una recerca per aclarir les causes de la mort i per identificar i localitzar l'autor de l'agressió.

Un altre jove ferit per arma blanca

A més, un altre jove ha resultat ferit greu també per arma blanca en una zona propera, també a l'avinguda Paral·lel, i cap a la mateixa hora, pel que s'investiga si tots dos casos estan relacionats. El jove ferit ha estat evacuat pels equips d'emergència a un hospital de Barcelona.

Fonts municipals han indicat que el districte de Sants-Montjuïc ja fa temps que persegueix diversos incompliments en l'àmbit del règim d'activitats per part de la discoteca Brisas, el que ha derivat en diversos procediments sancionadors.

No obstant això, les fonts han precisat que el Districte no té competències per tancar aquesta discoteca per motius de seguretat, de manera que estan col·laborant amb els Mossos per donar tots els passos necessaris en aquest sentit.

No obstant això, la discoteca Brisas està afectada per un Pla Especial de millora urbana, aprovat pel Plenari municipal al gener d'aquest 2022, el que implicarà el seu enderrocament imminent i la construcció d'una residència d'estudiants, segons les fonts.

Malgrat que la discoteca va presentar al·legacions, aquestes han estat rebutjades recentment per la comissió de govern municipal, segons les fonts.