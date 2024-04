La psicologia de l'adolescència i el sorgiment del suïcidi

En els darrers anys hem estat testimonis d'un fenomen alarmant: l'augment preocupant de les taxes de suïcidi entre adolescents. Aquest tema no només concerneix als experts en salut mental, sinó que també planteja interrogants sobre la societat on vivim i l'impacte de diversos factors en la salut psicològica dels joves. No pot ser que sigui la primera causa de mort no natural, ens haurien de sonar les alarmes. Per comprendre millor aquesta tendència i abordar-ne les causes, és essencial endinsar-nos en la complexa xarxa de la psicologia de l'adolescència.

En primer lloc, és vital reconèixer que l'adolescència és una etapa de transició tumultuosa, marcada per canvis físics, emocionals i socials significatius, i malauradament, ara també, per la Covid. Una etapa crítica de la vida on factors biopsicosocials agafen una nova dimensió del pas de la infantesa. Durant aquest període, els joves experimenten una recerca activa d'identitat, enfronten pressions acadèmiques, socials i familiars i lluiten per trobar el seu lloc en el món. Aquest viatge cap a l'autoafirmació i l'autoconeixement pot generar una sèrie de desafiaments emocionals, des de l'ansietat i la depressió fins a la desesperació.

El Dr. Rafael Santandreu, psicòleg clínic i reconegut expert en el camp de la psicologia positiva, assenyala que l'entorn en què creixen els adolescents té un paper crucial en el benestar emocional. Factors com la pressió acadèmica excessiva on a l'expedient acadèmic se li dona massa importància, l'exposició a les xarxes socials on tot s'hi val i la manca de suport familiar poden contribuir a fer augmentar els nivells d'estrès i ansietat entre els joves. A més, la comparació constant amb els estàndards irreals de bellesa, èxit i felicitat promoguts a les plataformes digitals pot soscavar l'autoestima i generar sentiments d'inadequació.

L'impacte social

No podem sortir de la societat on vivim, però la podem modelar dins d'uns valors familiars i sanitaris que siguin la crossa d'aquests nens i nenes quan vinguin mal dades durant el seu creixement. Tenir un suport és vital per canviar una dràstica decisió que no tindrà marxa enrere. Un altre aspecte rellevant en aquesta discussió és la influència dels trastorns mentals, com la depressió i l'ansietat, en el risc de suïcidi a l'adolescència. La Dra. Mónica Bolea, psicòloga clínica especialitzada en salut mental adolescent, subratlla la importància d'identificar i tractar aquests trastorns a temps, ja que poden augmentar significativament la vulnerabilitat d'un jove al pensament suïcida. Tot i això, assenyala que l'estigma associat a les malalties mentals sovint dificulta l'accés a l'atenció adequada.

A més dels factors individuals, també cal considerar l'impacte dels canvis socioculturals a la salut mental dels adolescents. La Dra. Maria Xarau, psiquiatre infantil i adolescent, destaca la necessitat d'abordar la soledat i l'aïllament social cada cop més prevalents a l'era digital. La manca de connexions significatives i l'afebliment dels llaços comunitaris poden deixar els joves sentint-se desconnectats i desemparats, augmentant la seva vulnerabilitat al suïcidi.

En última instància, abordar el problema del suïcidi adolescent requereix un enfocament integral que combini la prevenció, la detecció primerenca i la intervenció oportuna. Conèixer els serveis que ens poden ajudar des del modèlic Telèfon de l'Esperança de Barcelona que ofereix atenció a tot Espanya fins al sector sanitari i la xarxa de salut mental, a més dels professionals privats. Això implica la implementació de programes educatius que promoguin la salut mental i el benestar emocional a les escoles, així com l'enfortiment dels serveis d'atenció psicològica i psiquiàtrica per als joves en risc. A més, és fonamental fomentar un entorn compassiu i solidari que reconegui i respongui a les necessitats emocionals dels adolescents per aconseguir un benestar social.

En conclusió, la psicologia de l'adolescència exerceix un paper fonamental en la nostra comprensió del fenomen del suïcidi adolescent i l'explora des de moltes òptiques. Les interaccions complexes entre factors individuals, socials i culturals, poden treballar cap a solucions que protegeixin la salut mental i el benestar dels joves a la nostra societat. No amagar-se sota un roc, els adolescents se suïciden i molts ho intenten i altres malviuen per la por de no encaixar en un ritme social que els hi demana massa coses.