L'estudi que fa la diagnosi de la salut dels joves de l'Alt Empordà ja està quasi enllestit. Fa pocs dies, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Fundació Ferrer i Guàrdia, els principals impulsors del treball, han presentat un avançament dels resultats, en el marc de la Taula de Salut Juvenil, que volen dur a una revisió de les polítiques de joventut comarcals. Uns resultats que, avancen, denoten un clar canvi de tendència des de la pandèmia.

La salut mental i emocional dels joves, les violències i assetjaments sexuals, els trastorns alimentaris i l'autoimatge, i l'addicció a les pantalles són les principals problemàtiques dels joves altempordanesos, segons aquest estudi. Però també el Síndrome de Hikkikomoni (o aïllament social), el consum de vàppers, aerosols i begudes energètiques, la falta de descans, els sentiments com frustració, angoixa o episodis de pànic o la pressió social i acadèmica són alguns dels temes que els afecten més directament.

L'acte de presentació d'aquests resultats es va dur a terme a la Sala de Plens del Consell Comarcal, presidit pel vicepresident del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils, i amb la presència de professionals de diferents àmbits presents a la Taula Interinstitucional de Salut Juvenil de l'Alt Empordà.

Bernils va recordar, en la presentació de l’acte, que «la salut juvenil, i molt especialment la prevenció, ens preocupa moltíssim a l’hora de desenvolupar les polítiques de Joventut del Consell Comarcal. Dos àmbits en els quals s’ha treballat especialment han estat la prevenció en el consum de drogues i l’educació sexual, alhora que també ms’ha fet palesa, des de la pandèmia, la necessitat d’abordar la salut mental i el benestar emocional».

La participació de tots els assistents a la sessió va ser cabdal per extreure'n algunes conclusions per fer front als problemes esmentats anteriorment, com la creació de grups de treball, o potenciar el treball interinstitucional entre professionals de joventut, de salut juvenil, de seguretat o amb el professorat, entre d'altres. Es preveu que la publicació i presentació definitiva d'aquest estudi es faci durant el mes de maig.