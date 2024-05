Caganer.com s’expandeix fora de Catalunya i obre una botiga al centre de Bilbao

Caganer.com s’expandeix i inaugura aquest divendres a Bilbao la seva novena botiga, la segona que està ubicada fora de Catalunya. El local té 50 metres quadrats i es troba al centre de la ciutat, al número 25 del carrer Correo. Ha generat dos llocs de treball, estarà oberta tots els dies de la setmana i disposa de tota la col·lecció de caganers, formada per unes 650 figures elaborades artesanalment. L’empresa familiar empordanesa, que fa 32 anys que s’inspira en personatges famosos d’actualitat, acaba de posar en marxa un nou establiment i alhora treballa amb la voluntat d’obrir-ne un altre aquest any a la zona d’Andalusia.

Sergi Alós, membre de l'empresa familiar Caganer.com, explica que “continuem fent passos endavant seguint el full de ruta que vam iniciar ara fa dos anys amb l’obertura de la botiga de Madrid, el nostre primer punt de venda fora de Catalunya. Hem vist que allà les coses funcionen i hem decidit provar-ho a altres ciutats, convençuts que aquest model també hi pot tenir èxit”. Recorda que “sempre que hem anat a Bilbao ens hem sentit molt ben acollits i el nostre catàleg disposa de diverses figures que representen el País Basc i la seva cultura. Per tant, estem convençuts que aquesta aventura també anirà bé”.

Aparador de la botiga de Caganer.com a Bilbao. / Caganer.com

Són 9 els establiments que actualment té en funcionament Caganer.com. Als de Bilbao i Madrid, s’hi sumen els 7 que hi ha a Catalunya: 5 d’ells a la ciutat de Barcelona, un altre a Platja d’Aro (inaugurat el mes de juliol de l’any passat) i la botiga – obrador de Torroella de Montgrí. L’empresa empordanesa continua treballant per obrir-ne més a d’altres ciutats de l’Estat i la voluntat és posar-ne en marxa un altre aquest any a la zona d’Andalusia. Al mateix temps, continua intacte l’interès d’expandir-se a altres països i disposar d’establiments a Itàlia, Grècia, Malta i Croàcia. “Tenim clar que el nostre model de negoci està consolidat a casa nostra, i per això uns anys enrere vam decidir obrir el focus i mirar més enllà. Hem corroborat que la botiga de Madrid funciona, ara ens hi posem amb ganes i molta il·lusió a Bilbao i d’aquesta manera continuem provant el nostre model, fent-nos forts allà a on anem per seguir pensant en arribar a d’altres ciutats”, assegura Sergi Alós.

Més de tres dècades creant figures

Caganer.com té actualment un catàleg de prop de 650 figures artesanes. El futbolista Leo Messi és el personatge més venut en tota la història de Caganer.com, només superat pel clàssic caganer de pagès amb barretina. Barack Obama, Donald Trump i Carles Puigdemont són altres de les peces amb més èxit de l’empresa empordanesa. Són peces elaborades amb fang de manera artesanal, a mà i una a una. L’empresa, de la família Alós-Pla, elabora caganers populars des de 1992.