Més de 200 professionals sanitaris gironins han assistit aquest dimarts, 25 d'abril, a la II Jornada Gironina de Recerca per Residents i Joves Talents-Fundació Mutual Médica, que s'ha celebrat al Palau de Congressos de Girona. L'Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà (FSE) forma part de l'organització de la jornada, juntament amb l'Idibgi (Institut d'Investigació Biomèdica de Girona), l'Institut Català de la Salut, l'Hospital Josep Trueta, l'Institut d'Assistència Sanitària, el Consorci de Salut del Maresme i la Selva i Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, a més de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona (l’Acadèmia).

Professionals residents de la FSE han presentat pòsters científics de geriatria, medicina interna i ginecologia. La infermera de l’ABS l’Escala Dolors Lara ha comparegut amb el treball Què opinen els adolescents de la desigualtat de gènere? I l’equip de l’Institut de Recerca Glòria Compte ha presentat dades territorials sobre natalitat i causes de mort a la comarca de l'Alt Empordà. Finalment, en representació de la FSE, Patricia García, resident de 3r any de Medicina Interna de l’Hospital de Figueres, ha fet una comunicació oral sobre com el sexe influeix en el grau de control lipídic dels pacients tractats amb iPCSK9.

La II Jornada Gironina de Recerca per Residents i Joves Talents promou la investigació biomèdica entre les noves generacions de professionals assistencials que, a banda de tenir una activitat clínica, també fan recerca. En el cas dels residents, duent a terme l’activitat investigadora en el marc de la seva formació especialitzada.