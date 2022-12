La Fundació Salut Empordà (FSE) ha inaugurat aquest matí l’Institut de Recerca en salut i social Glòria Compte, una nova entitat que neix amb la voluntat de generar coneixement, investigació i formació i d’esdevenir un espai de referència en salut i social per a professionals, administracions i organitzacions del territori.

L’Institut està ubicat a la planta baixa de l’Hospital de Figueres, en un espai que s’ha habilitat per a adaptar-lo a les noves necessitats i usos. Així, s’hi ha adequat una sala de reunions, una sala de formació, un despatx de treball, secretaria i diversos despatxos destinats a gestió de recerca i docència. Les obres han durat un mes i mig i han tingut un cost aproximat de 82.000 euros, dels quals 50.000 han estat finançats amb una subvenció del Dipsalut, organisme autònom de la Diputació de Girona.

L’Institut està dirigit pel Dr. Pere Plaja, director de Recerca, Innovació i Desenvolupament de la FSE. També incorpora la figura de coordinació de Recerca, el Dr. Oriol Turró, i compta amb un equip de professionals sanitaris, tècnics en gestió de projectes i experts en metodologia i estadística aplicada a les ciències de la salut i socials.

Té per objectiu estimular la creació de projectes d’investigació en salut als diferents nivells d’atenció de la FSE; facilitar l’activitat investigadora dels professionals i dels residents aportant serveis i recursos; generar un espai de coneixement i formatiu obert, dinàmic i permeable a Figueres i al territori; liderar la recerca en salut i social a l’Alt Empordà, i impulsar projectes que afavoreixin la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. A més, l’Institut fa una aposta clara per la formació en recerca i potenciar la recerca multidisciplinària.

L’acte d’inauguració ha comptat amb l’assistència de Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya; Miquel Carreras, gerent de la Regió Sanitària de Girona; Maria Puig, presidenta del Dipsalut, i Agnès Lladó, presidenta del Patronat de la FSE. També hi han assistit familiars i companys de professió de Glòria Compte, atès que el centre porta el seu nom.

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, ha qualificat “d’estratègica” l’aposta de Figueres i de la Fundació Salut Empordà per “crear aquest institut i donar-li l’aixopluc en un espai compartit que aglutinarà totes les energies i les capacitats de la comunitat mèdica i assistencial de l’Hospital de Figures i de tot l’àmbit de l’Empordà”.

Per la seva banda, la presidenta del Patronat de la FSE, Agnès Lladó, ha explicat que "amb aquest Institut de Recerca, la ciutat de Figueres esdevindrà un espai de referència en salut i en investigació, posant en valor el potencial que té, a nivell assistencial i professional. Alhora, l'Institut que porta per nom Glòria Compte fa visible i reconeix una dona referent com ella, en homenatge a la seva trajectòria".

Finalment, Maria Puig, vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona i presidenta de Dipsalut, ha remarcat que “des de la Diputació de Girona apostem decididament per la generació i la transferència de coneixement. No només amb programes propis, sinó també donant suport a iniciatives d’altres organismes, com les dels centres hospitalaris que impulsen la recerca. Considerem que cal fomentar la investigació perquè és motor de canvis, pot transformar la manera d’abordar els reptes que tenim en l’àmbit sanitari, en el social o en el de la salut pública”.

Glòria Compte

L’Institut de Recerca de la FSE porta el nom de Glòria Compte en homenatge a la trajectòria vital i professional d’aquesta pediatra empordanesa compromesa amb els més febles. Glòria Compte Massachs (Girona, 1953 – Rabós d’Empordà, 2007) va destacar per l’anàlisi del vincle existent entre la situació social de la persona i de la comunitat i el propi estat de salut. També va ser una figura compromesa socialment i ambiental: ferma lluitadora feminista i defensora de la preservació del territori.

Va ser cofundadora de la Casa Materna de Matagalpa (Nicaragua) per lluitar contra l’alt índex de mortalitat materno-infantil derivada de la pobresa. A més, va treballar amb la població indígena perseguida a Guatemala i a les faveles de Salvador de Bahía, al Brasil, on va realitzar la tesi doctoral. Quan va retornar a l’Empordà, Compte va seguir fent de pediatra i va deixar empremta al CAP de Figueres.

Es dona la circumstància que un dels carrers del perímetre de l’Hospital de Figueres porta el seu nom, i que l’accés exterior a l’Institut serà, precisament, per aquest carrer.

La recerca a la FSE

Actualment, la Fundació Salut Empordà compta amb més d’un miler de professionals, dels quals el 75 % són assistencials. En els darrers dos anys, més de 80 han estat vinculats a un projecte de recerca. L’origen de la majoria de projectes ha estat l’interès propi en la recerca clínica per part dels professionals de l’entitat (41%), essent els professionals residents un dels principals actius, amb el suport del cap d’estudis, el Dr. Armand Grau.

La Fundació disposa de tres unitats docents acreditades (Medicina interna, Obstetrícia i Ginecologia, i Geriatria) i és associada per l’especialitat en Medicina Familiar i Comunitària. Recentment, ha arribat a un acord amb la Universitat de Girona per desenvolupar una unitat docent d’estudis vinculats a ciències de la salut i socials.

A l’Institut és on es consolida Indika (www.indikasalut.cat), un espai amb vocació d’observatori que busca afavorir la generació i transmissió de coneixement sobre l’impacte dels determinants socials de la salut a la població de l’Alt Empordà. Indika és un projecte conjunt amb la Universitat de Girona, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres. Es va iniciar l’any 2018 gràcies als Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT).